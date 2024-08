Vítkovice trápily vítěze Ligy mistrů. Klimešův gól? Kuriozita, říká Barinka

„Kluci odehráli tři velmi kvalitní zápasy. Začíná nám to říkat, kde nás trošku tlačí bota a které věci musíme opravit. Naopak ve hře máme určité dobré momenty. Brali jsme to jako soustředění a přípravný turnaj, takže to splnilo naše očekávání,“ řekl Bruk pro vítkovické webové stránky.

Proti Ženevě nastoupili Ostravané poprvé v letošní přípravě v téměř kompletním složení, chyběl jen nemocný bek Matěj Prčík. Za Servette naskočily všechny hvězdy včetně finských olympijských vítězů Teemu Hartikainena, Sakariho Manninena či Samiho Vatanena. Pozice prvního centra se ujal český reprezentant Michael Špaček, jenž jednou skóroval.

Do zápasu ale vstoupili lépe Vítkovičtí, kteří už ve 26. minutě vedli 4:1. Třetí trefa Ridery navíc padla velmi kuriózním způsobem, když si předloňský šampion National League vstřelil v ponechané výhodě vlastní gól. Branka sice byla oficiálně připsána Lukáši Kovářovi, zdroje přímo na místě se ale shodují, že posledním, kdo se kotouče dotkl, byl brankář Lukáš Klimeš.

„Vypadalo to tak, že to byl jeho gól. Je to kuriozita, ale stává se to. Byli jsme za to rádi, nakoplo nás to a odpíchlo trošku od soupeře,“ přikývl vítkovický útočník Marcel Barinka, který se střelecky prosadil stejně jako Jindřich Abdul dvakrát.

Ve třetí třetině držely Vítkovice náskok 5:2, jenže závěr řádné hrací doby patřil favoritovi. O vítězství Ženevy 6:5 v prodloužení se postaral zkušenostmi z NHL protřelý obránce Vatanen.

„Projevila se síla soupeře. Závěr jsme si zkomplikovali a udělali jsme nějaké chyby. Odehráli jsme tady třetí zápas v řadě a cele naše vystoupení ve Švýcarsku hodnotím pozitivně,“ doplnil Bruk.

Další utkání čeká Vítkovice až 27. srpna, kdy přivítají Olomouc.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:35. Pouliot, 32:10. Špaček, 45:20. Ignatavicius, 50:40. Tanner, 58:16. Hartikainen, 62:59. Vatanen Hosté: 07:10. Abdul, 19:21. Barinka, 22:38. Kovář, 25:33. Abdul, 41:04. Barinka Sestavy Domácí: Descloux (Mayer) – Vatanen, Berni, Le Coultre, Chanton, Schneller, Jacquemet, Vouardoux – Praplan, Špaček, Hischier – Jooris, Tanner, Cavalleri – Hartikainen, Manninen, Pouliot – Ignatavicius, Maillard, Loosli – Guignard Hosté: Klimeš (Pařík) – Košťálek, Percy, Demel, Auvitu, Kovář, Mikuš, Bialy, Marcel – Zdráhal, Yetman, Abdul – Nellis, Barinka, Bambula – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Lednický, Claireaux, Kalus – Hašek Rozhodčí Borga, Dipietro – Duc, Francey Stadion Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux

