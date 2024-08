Mistři před brankou v Česku: jednička dál roste, bijec či zkušená špička

Možná se usmějete. Zase on? Ano, pořád sem patří. Potřebuje k sobě spoluhráče, kteří udělají mezihru, udrží se na kotouči, nechají ho nastěhovat před brankoviště. Tam je pořád král. Není největší a nejsilnější, těží však ze zkušeností. Ví, kdy má do soupeře zatlačit, dovede výborně tečovat kotouč a předvídá, kde ze souboje vypadne. Kolem gólmanova pokojíku pořád špičkový.

Čistokrevný bijec, monokl sem, monokl tam. Dost schytá, víc rozdá. Máte pocit, že mu vyloženě sedí být zlý. Má páru, že nahrne medvědí silou do brankoviště úplně všechno. Liberec si k němu navíc pořídil teď Adama Musila, což je další špička v oboru, jen není tak produktivní. Ovšem u Tygrů dostane víc minut, nejspíš i v přesilovce, do příštího žebříčku vyroste.

Neexistuje v extralize trenér, který by ho nechtěl mít v sestavě. V 36 letech si pořád drží nastavení válečníka. Jako soupeř ho nenávidíte, dělá kolem branky špinavé věci. Naučil se škodit, využívá zkušeností. Dost často hraje na hranici faulu. Nejvíc ale oceníte poctivost, s jakou se chystá na každý detail, na každý trénink. Vypustí ze sebe duši a ze soka vymačká síly, to chcete.

Když hrál v sezoně 2018/19 za Znojmo EBEL, nastřílel 28 gólů. Pořád čekáte, kdy podobná erupce přijde i v extralize. Maximálně se dostal na 10 tref, což jeho vnímání sráží, není tolik produktivní. Ve Vítkovicích se často dostával na přesilovky, ale góly nedával. Jen jestli hledáte někoho, kdo se dovede zapřít a klidně povalit statného beka Bohumila Janka, to je on. Pracant.

Jáchym Kondelík

Banes Motor České Budějovice

výška: 201 cm

váha: 107 kg

Jasná extraligová jednička. Roste každým měsícem v Česku. Naštěstí ne do výšky, ale výkonem. Figuru naplno prodával v play off, kde s ním měl Třinec při soubojích hodně velkou práci. Pokud se chcete přetlačovat, tak prostě nemáte šanci. Nejde to. Má schopnosti, aby v novém ročníku šel na 20 gólů, usadil se v reprezentaci a zkusil se procpat do NHL. Může mířit výš než do Pardubic.