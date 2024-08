Nejzkušenější trio v extralize? Olomouc si pořídila posilu do brány

Čtvrtý do party! Zdravotní trable brankáře Branislava Konráda vedou management Olomouce podle informací iSport.cz k přivedení dalšího gólmana. Po Maximu Žukovovi z Jihlavy, jemuž klub nedávno vyřídil střídavé starty, míří na Hanou zkušený Matěj Machovský. Po konci ve Vítkovicích je volný, v Moře by měl působit minimálně do první reprezentační pauzy.

Sobotní přípravné utkání s Přerovem (5:1) ohledně situace v brankovišti (zápas odchytal vypůjčený Maxim Žukov, záda mu kryl osmnáctiletý Jakub Čerbák) napovědělo.

A slova asistenta trenéra Róberta Petrovického ještě víc. „Braňo (Konrád) má problémy, ale pomaličku se do toho dostává. Věříme, že to půjde správným směrem. Jestli to ale bude týden, nebo dva? Budeme trpěliví, aby se nic nepředběhlo,“ okomentoval slovenský kouč stav krajana a dlouholeté jedničky.

V předchozích dvou duelech stál v kase Jakub Sedláček, ke kterému nyní přibude Matěj Machovský. S jednatřicetiletým rodákem z Opavy přestaly navzdory dlouhodobé smlouvě počítat Vítkovice, proto si hledal nové angažmá.

Ozvala se Olomouc, kde by měl Machovský podle redakčních zdrojů podepsat kontrakt do první reprezentační pauzy. Ta je na programu klasicky na začátku listopadu. Pak se uvidí, co bude dál.

Stejný model už Hanáci dřív aplikovali u Sedláčka, rovněž z důvodu Konrádových zdravotních problémů. Nyní spolu vytvoří duo.

Machovský do ostravského celku přicházel teprve před rokem, sportovní ředitel Roman Šimíček z něj plánoval udělat muže číslo jedna na několik sezon. Vydržel jedinou. Odchytal v ní dvacet zápasů (s úspěšností zákroků 89,8 % a průměrem 3,3 inkasovaných branek na utkání) a ve většině případů plnil roli dvojky za Lukášem Klimešem, na nějž Vítkovice hodlají spoléhat i dál.

„Matěj Machovský je sice nadále pod smlouvou, do nové sezony s ním ale v kádru po vzájemné dohodě nepočítáme. Přejeme Matějovi hodně štěstí, ať si co nejdříve najde nové angažmá a ať se mu daří v osobním i hokejovém životě,“ prohlásil Šimíček.

„Klimson ukázal v minulé sezoně všem, jak výborným a kvalitním gólmanem je. Je to brankář, na kterém chceme stavět,“ dodal o Klimkovi.

Dvojnásobný vicemistr extraligy by měl být Morou brzy oficiálně představen, pikantně právě proti Vítkovicím by v úterý mohl v novém dresu debutovat.

Další novinkou v „plecharéně“ je obnovené vyřízení střídavých startů pro Matouše Menšíka v Jihlavě a pro Joshuu Máchu v Přerově. Oba útočníci už o patro níž nastupovali v minulé sezoně.