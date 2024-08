Slováci zničili Slovan. Je nás tady hodně, smál se Hrehorčák po hattricku

Vysoké tempo, rychlé akce a pěkné góly. Přípravný zápas mezi Třincem a Slovanem Bratislava prostě bavil. Pod ocelářské vítězství 8:4 se výrazně podepsal Patrik Hrehorčák, který se radoval z prvního hattricku v dospělém hokeji. „Cením si toho, i když by samozřejmě bylo lepší, kdyby přišel až v sezoně. Moc gólů nedávám, je důležité takhle začít,“ měl jasno pětadvacetiletý útočník.

Popradský rodák se poprvé prosadil už ve druhé minutě, kdy bleskově obkroužil bránu a přesně vystřelil. V prostřední třetině puk za čáru doslova dotlačil, přestože se nepříjemně střetl s brankářem Denisem Godlou. „Obránce spadl, já jel dopředu a potom jsem jen viděl mé nohy ve vzduchu. Trefil jsem ho bruslí do kalhot, takže doufám, že je v pohodě. Bylo to tak rychlé, že ani nevím, jestli mě někdo strčil,“ popisoval Hrehorčák.

O pár minut později musel devětadvacetiletý gólman střídat, což přidělalo vrásky na čele také Craigu Ramsaymu, jenž Godlu povolal do slovenské reprezentace pro olympijskou kvalifikaci. „S Denisem jsem se ale bavil a říkal mi, že to bude dobré,“ ujistil třinecký forvard.

Povedený večer uzavřel Hrehorčák ve třetí třetině po výstavní přihrávce Viliama Čacha. „Funguje nám to, hráli jsme spolu už celé play off. Spolupráci s ním a Vladem Draveckým si nemůžu vynachválit. Rozumíme si, je to vidět,“ zářil.

Při chuti byli i další třinečtí útočníci. Daniel Kurovský a Marko Daňo se trefili dvakrát, poslední branku úřadujícího mistra přidal Oskar Haas. O pět gólů z celkových osmi se tak postarali Slováci, paradoxně v utkání s bratislavským Slovanem. „Ono to není úplně těžké, protože je nás tady hodně,“ smál se Hrehorčák.

Naopak „Belasím“ se duel směrem do defenzívy nepovedl. Svěřenci Petera Oremuse nenavázali na nedávné výhry nad Kometou a Olomoucí. „Takové zápasy můžou celé mužstvo posouvat jen dopředu. Hrajeme proti kvalitním soupeřům,“ hledal pozitiva zkušený bek Michal Sersen.

„Zatím nejsme ve standardním módu, protože pořád tam máme spíše objem. Teď nám akorát přibyly zápasy,“ řekl bývalý bek Sparty či pražského Lva.

Slovan potřebuje být lepší než v minulém ročníku, ve kterém se dlouho trápil. Ztrátu pak sice dohnal, avšak sezona pro něj skončila už ve čtvrtfinále. „Před časem došlo k výrazné obměně kádru i trenérů. Také sportovní manažer se vyměnil. Mužstvo si na sebe muselo zvykat a prostě to nedopadlo podle našich představ,“ doplnil Sersen.

Slovenský tým v rámci přípravy ještě čeká dvojzápas s Hradcem Králové a odvety s Olomoucí i Kometou. Třinec vyzve před startem Ligy mistrů Bánskou Bystricu a Vítkovice.

