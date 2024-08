Schované Pardubice v Německu vyhrály. Co ukázala příprava?

Neukazují se moc, Pardubice odehrály před startem Ligy mistrů jen tři zápasy. Ve své aréně ani jeden. Ve středu večer šly na prvního silnějšího soupeře, když porazily Red Bull Mnichov v prodloužení 3:2. Byla to tečka za soustředěním v Salcburku. Herní tvář? Zaujala přesilovková genialita Romana Červenky a palba Martina Kauta. „Vím, že od něj nahrávka vždycky přijde,“ přikývl střelec, který vstupuje do prvního roku své desetileté smlouvy v Dynamu.

Skončil zápas a rychle do autobusu. Pardubice čekala šestihodinová cesta domů z Bad Tölzu domů, do Německa si udělaly otočku z vyhlášené akademie v Salcburku. Marek Zadina tam svůj tým zavřel na tři dny. Středeční měření s Mnichovem se dá brát jako tečka za tripem: „Hlavně jsme chtěli být pohromadě, aby kluci strávili nějaký čas spolu. Naplánovali jsme si nějaké systémové věci a cílem taky bylo trochu stmelit kolektiv.“

Výsledky zatím nemají žádnou hodnotu, změna přijde ale ve čtvrtek, kdy do Pardubic přijede k prvnímu zápasu Ligy mistrů Fehérvár.

Ovšem hodně láká téma, jak se Pardubice na ostrý úvod ladí. Záměrně o sobě nedávají moc vědět, spíš se všechno chystá pod dekou. Poprvé všechno běží podle plánu Marka Zadiny, svoji první sezonu v Dynamu rozjede Roman Červenka.

Takže pokud začnete reprezentačním kapitánem? V Německu ukázal sílu hlavně při přesilových hrách. Jak se zápas s Mnichovem blížil ke konci, řádil víc a víc. V prodloužení nastřelil tyč a chystal šance pro hráče kolem sebe.

Po jeho kouzlech taky rozhodl zápas nakonec Martin Kaut. „Máme víc variant, dá se říct, že já jenom čekám, co mi kluci řeknou a kam si mě postaví. Dělám svoji práci, snažím se střílet. Měl jsem šance už předtím, jen jsem trefil tyč,“ řekl pro iSport.cz autor třetího pardubického gólu.

Když má Červenka na levém kruhu praváka, umí pro něj rýsovat tutovky. V reprezentaci mu to s Davidem Pastrňákem šlo výjimečně, zářili takhle hlavně na MS 2022 ve Finsku. „No, to výzva je,“ usmál se Kaut, že Červenkovi dělá teď Medvěda z Bostonu. „Pasta ale bude vždycky jenom jeden. Já jen vím, že od Červuse puk vždycky nějak přijde, tak se snažím být připravený a trefit bránu,“ přidal.

Dobré vysvědčení za přípravu má Jiří Smejkal. Hraje tvrdě, dovede získat hodně puků v útočné třetině. Pokud nepřijde nějaká posila last-minute (což u Dynama nikdy nezle vyloučit), ve čtvrté formaci by se měli střídat hráči z B týmu. V Německu nachystali pro Mateje Pauloviče dobře první gól Vít Macek, jenž přijel na soustředění dodatečně, s Danielem Herčíkem. Postupovali po levém křídle, Herčík ukázal výborné krytí kotouče pod tlakem. Zadina ho navíc nenechával zaparkovaného jen ve čtvrté formaci, ale jedenadvacetiletého střelce „béčka“ pouštěl i na přesilovku.

Sestava se zatím těžko čte, protože ještě ani jednou Pardubice nenastoupily kompletní. Hledá se a testuje. V Zadinově laboratoři Martin Kaut nastoupil do všech tří přípravných zápasů, ale pokaždé dostal jiné spoluhráče. Útočník s jednou z nejlepších střel v extralize působí zatím neukotveně. Spojení Červenka + Sedlák v první formaci čekáte, ale kde se rodí místo pro Kauta je spíš střelba. Vedle Radila s Kousalem? Nebo jinde? S Červenkou by mu to mohlo pálit, ale to by se zase hledala pozice Jiřímu Smejkalovi. „To je spíš otázka na trenéra. Mně je jedno, s kým budu hrát. Vím, kde je moje silná stránka a já musím dělat svoji práci nejlépe, jak dovedu,“ pronesl jen útočník.

Zápas v Německu dal ještě poznatek, že drhla rozehrávka. Pardubice ztrácely celkem dost puků a hodně práce měl Roman Will. Hlavně za prvních 40 minut se musel ohánět. Na jednu stranu je potřeba vidět, že týmy se v srpnu nacházejí často v úplně jiné fázi přípravy. Ale taky bylo cítit, že vzadu zkrátka hodně schází Peter Čerešňák, který odjel reprezentovat Slovensko na olympijskou kvalifikaci.

Mnichov navíc odehrál Lehner Cup, kde skončil poslední v konkurenci Zugu, Davosu a Českých Budějovic. Pardubice do setkání s ním hrály jen s vlastním béčkem a Žilinou. Mnichov se o dost zlepšil, působil, že na hře pracuje o něco déle. „Možné to je. Ale zase tady bylo takové letiště, že jsem na něčem podobném snad ještě nehrál,“ ulevil si Kaut. „Dělali jsme si těžší založení útoku, kdybychom hráli jednodušeji, třeba bychom se přes nalítaného soupeře dostali. Ale teď je klid si všechno ukázat, vysvětlit a mířit ke čtvrtku,“ přidal pardubický útočník.

Celkově výhru nad posledním semifinalistou německé ligy bral docela střízlivě: „Vůbec nechci shazovat předešlá utkání, jen teď proti nám stál kvalitní tým. My dělali hodně zbytečných chyb, ale to k tomu teď ještě patří. Důležité je se z toho ponaučit.“

