Hořký debut Košťálka, tlak vypouští: Konec v Pardubicích? Ať se vyjádří...

Zadák s jednačtyřiceti reprezentačními starty nastoupil stejně jako v předchozích zápasech v první obranné dvojici vedle podobně ofenzivního Stuarta Percyho. V první třetině duelu s kohouty několikrát pomohl aktivní formaci Bambula - Barinka - Nellis zavřít Olomouc v obranném pásmu, v dalším průběhu utkání už ale musel myslet hlavně na zadní vrátka. „Zatím je to se Stuartem v pohodě, rozumíme si a žádný problém jsme neměli. Cítím, že by to fungovat mohlo,“ přikývl Košťálek.

Hanáci se ale v 18. minutě dostali do vedení a od druhé části byli jednoznačně lepší. Zazářil obránce Jakub Sirota, jehož čtyři kanadské body nasměrovaly Olomouc k jasnému vítězství 5:2. „Skutečně byly čtyři?“ smál se hrdina zápasu. „Je to ale úplně jedno, vůbec to neřeším. Je důležité říct, že pořád jsme v přípravě a podle toho to i vypadalo. Dozadu tam máme hodně mezer. Každopádně je super, že směrem dopředu tam nějaké body jsou,“ doplnil Sirota.

Naopak Vítkovičtí museli kousat nepříjemnou porážku jen pár dnů po vydařeném turné ve Švýcarsku, kde porazili francouzský Rouen i švýcarský Fribourg. V posledním klání padli s hvězdami nabitou Ženevou až v prodloužení.

„Minulé zápasy jsme odehráli dobře, ale teď už to bylo horší. Ukázalo nám to, že máme na čem pracovat. Věřím, že to bude dobré,“ řekl Košťálek po utkání, v němž Vítkovicím scházeli bratři Bukartsové i Francouzi Valentin Claireaux s Yohannem Auvituem, které od čtvrtka čeká olympijská kvalifikace.

Přestože Ridera v létě dotáhla deset posil včetně Jana Bambuly, Anthonyho Nellise, Chada Yetmana či Jindřicha Abdula, nejzvučnější modrobílou akvizicí se stal právě Košťálek. „Tohle úplně vypouštím a vlastně to ani nechci mít v hlavě. Pak bych měl svázané ruce, takže takový tlak si na sebe nedávám,“ přiznal.

Největší zásluhu na Košťálkově příchodu měl vítkovický majitel Aleš Pavlík, jenž transfer inicioval a hokejistovi osobně i volal. „Byl jsem strašně rád, že Vítkovice měly zájem. Moc jsme to neprotahovali,“ kvitoval bek draftovaný Winnipegem v roce 2013.

Poslední tři sezony strávil v ambiciózním pardubickém Dynamu, kde na vytoužený titul nedosáhl, přestože Východočeši dvakrát po sobě vyhráli extraligovou základní část. Po minulém play off se ale majitel Petr Dědek rozloučil jak s Košťálkem, tak i s Tomášem Hykou, který se následně upsal Spartě.

„Jak to přesně bylo, k tomu ať se vyjádří Dynamo. Prožil jsem tam skvělé tři roky, vzpomínky na to působení mám dobré. Neměnil bych,“ uzavřel Košťálek.

