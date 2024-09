Rytíři by se rádi vyhnuli baráži. Poslední sezona Ticháčka na Kladně?

Změny v kádru

Příchody: Tomáš Hanousek (obránce, 26 let); Mitch Hults (útočník, 29 let); Radek Jeřábek (obránce, 26 let); Štěpán Lukeš (brankář, 28 let); Griffin Mendel (obránce, 25 let); Phil Pietroniro (obránce, 30 let); Petr Straka (útočník, 32 let); Petr Šenkeřík (obránce, 33 let)

Odchody: Jakub Babka (útočník, 31 let); Landon Bow (brankář, 29 let); Jake Dotchin (obránce, 30 let); Michael Frolík (útočník, 36 let); Jakub Klepiš (útočník, 40 let); Chris Martenet (obránce, 27 let); Mareks Mitens (brankář, 26 let), Deven Sideroff (útočník, 27 let); Ondřej Slováček (obránce, 29 let); Václav Veber (obránce, 25 let)