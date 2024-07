Kladno má Itala, Straka je na zkoušce. Jágr ještě loví, ale nesmí to přehnat

Jaromír Jágr chce být co nejlépe připravený na svoji (možná) poslední sezonu • Michal Beránek / Sport

Jaromír Jágr chce v sezoně odehrát co nejvíc zápasů • Michal Beránek / Sport

Je to nezmar. Nestárnoucí maniak. Dvaapadesátiletý Jaromír Jágr ve středu nechyběl na ledě při úvodním tréninku hokejistů Kladna před nadcházejícím ročníkem. Na plac skočil mezi prvními, pak si ještě nad rámec povinností zastřílel. Před sezonou, která by mohla být jeho poslední extraligová, si dává záležet, aby se co nejlépe nachystal. „Zhubl jsem šest, sedm kilo, ale přesnou váhu nemůžu říct, ještě byste záviděli,“ vtipkoval po konci první týmové jednotky.