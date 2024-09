Den fans Dynama: uvedení posil, vítání mistrů světa, aplaus pro Červenku

V Pardubicích tuze prahnou po titulu. Východočeský celek znovu posílil, a to opět výrazně. Jeho dres budou oblékat Andrej Šustr, Jiří Smejkal nebo kapitán mistrů světa Roman Červenka. V Enteria aréně tak Dynamo připravilo pro fanoušky pestrý program. Kompletní tým se před svými fanoušky představil vůbec poprvé. Aplausu se dočkali všichni, dokonce proběhl křest knihy.

Po koberci se prošel na střídačku celý tým Pardubic. Moderátoři představili každého hráče, po přečtení jména vždycky následoval velký aplaus. Nejhlasitější přivítání se dostalo Romanu Červenkovi. Fanoušci ukázali, jak se na kapitána mistrů světa těší. „Program máme hodně nabitý, zápasů nás čeká hodně. Doufám, že budeme všude úspěšní,“ pokynul jim. Červenka se vrací do extraligy po osmi sezonách ve Švýcarsku, naposledy soutěž hrál v dresu Chomutova.

Konec spekulací, jestli táta bude trénovat v Pardubicích syna. Pár hodin před akcí Davos potvrdil, že si plácnul s útočníkem Filipem Zadinou. Po sezoně v San Jose se nakonec nekoná jeho návrat do mateřského klubu. Na ten je ještě čas. Kouč Marek Zadina tak pod sebou juniora mít nebude. „Chtěl bych fanoušky pozvat na dobrý hokej a dobré výsledky,“ zahlásil hlavní trenér Dynama směrem k příznivcům. Poprvé jim zamával i bývalý kapitán Václav Kočí, který se stal novým asistentem.

Pardubice na svém ledě zatím neodehrály žádný přípravný zápas. Noví hráči si před své příznivce postavili poprvé. Útočník Jiří Smejkal se vracel k poslední výhře 3:2 nad Mnichovem, když Dynamo hrálo v Německu. „V prodloužení se nám dařilo při přesilovkách. Ale pořád máme na čem pracovat.“ Obrovitý Andrej Šustr se přesouvá do extraligy po roce v Německu. „Sezonu beru jako velkou výzvu, čeká mě první sezona v Česku, takže se hodně těším,“ vyhlíží první start.

Aplaus za zlato

Všichni hráči se už prošli po koberci a seděli na střídačce. Na úplný konec vyšlápli na led dva hráči, kteří získali na MS v Praze zlatou medaili jako hráči Pardubic. Ovace si tak vychutnali Libor Hájek s lídrem Dynama Lukášem Sedlákem. Kapitán Pardubic by měl nastupovat s Romanem Červenkou. Válet by spolu měli ve čtvrtek proti Fehérváru. „Na Ligu mistrů se hodně těším, je to srovnání s evropskými týmy, bojujete s velkou konkurencí. Už abychom začali hrát,“ těší se na ostrý start.