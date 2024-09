Výrazně obměněný kádr. Vítkovice chtějí zapomenout na poslední sezonu

Šance týmu

Třináct hráčů odešlo, deset nových přišlo. K tomu můžete připočítat i nového hlavního trenéra – Davida Bruka. Transakce se týkaly i klíčových osobností. Willie Raskob s Peterem Kriegerem zamířili do ICEHL. Slovenský reprezentant Mário Grman vzal po vzoru dalších krajanů štědře placené angažmá v Rusku, Petr Fridrich odešel do Olomouce, bývalý kapitán Dominik Lakatoš do Mladé Boleslavi.

Vítkovice v novém ročníku určitě budou mít jinou, úplně novou tvář. Vždyť z opor zůstali pouze brankář Lukáš Klimeš, obránci Juraj Mikuš se Stuartem Percym a útočníci Roberts Bukarts s Patrikem Zdráhalem.

Nejvýraznějšími posilami by měli být Jindřich Abdul a Jan Košťálek. Prvně jmenovaný prožil životní sezonu v Litvínově, kde nasbíral 38 bodů. Druhého není třeba představovat, jde o jednoho z nejlepších ofenzivních obránců extraligy.

Model deníku Sport a webu iSport.cz predikuje, že Vítkovice v novém ročníku získají 78 bodů, což by mělo stačit na umístění v elitní osmičce.

Změny v kádru

Příchody: Jindřich Abdul (útočník, 28 let); Jan Bambula (útočník, 23 let); Patrik Demel (obránce, 28 let); Petr Hašek (útočník, 22 let); Jan Hladonik (útočník, 25 let); Jan Košťálek (obránce, 29 let); Patrik Marcel (obránce, 29 let); Anthony Nellis (útočník, 29 let); Lukáš Pařík (brankář, 23 let); Chad Yetman (útočník, 24 let)

Odchody: Rastislav Dej (útočník, 35 let); Petr Fridrich (útočník, 24 let); Mário Grman (obránce, 27 let); Petr Chlán (útočník, 25 let); Radek Jeřábek (obránce, 26 let); Jakub Kotala (útočník, 28 let); Peter Krieger (útočník, 30 let); Dominik Lakatoš (útočník, 27 let); Jonáš Peterek (útočník, 23 let); Roman Půček (útočník, 24 let); Willie Raskob (obránce, 29 let); Jakub Stehlík (obránce, 33 let); Vojtěch Zeleňák (obránce, 26 let)

Hráč ke sledování: Jan Bambula

Třiadvacetiletý útočník se v létě rozhodl ke změně angažmá. Opustil Olomouc a ve Vítkovicích si od něj slibují hodně. V posledním přípravném utkání nastoupil ve druhém útoku po boku Barinky a Zdráhala.

Na kontě má čtyři reprezentační starty a patří mezi nejlepší defenzivní útočníky extraligy. Pokud přidá nadprůměrnou produktivitu, může se stát jedním z nejlepších křídel soutěže.

Jeho silnou stránkou je i střelecká aktivita. Umí se dostávat k pokusům ze slotu, odkud padá nejvíce gólů.

O motivaci má rozhodně postaráno. Chce vedení přesvědčit, že je lepší než Petr Fridrich, který naopak zamířil z Vítkovic do Olomouce. Oba jsou stejný ročník, oba nastupují na křídle. V podstatě jde o výměnu kus za kus.

Síla kádru

V níže vyobrazené grafice naleznete projekci ofenzivy a defenzivy jednotlivých hráčů týmu na sezonu 2024/25. Jde o model deníku Sport a webu iSport.cz, který je tvořen na základě posledních třech sezon.

Pokud k hráči nemáme z předešlých sezon žádná data (převážně jde o nové hráče ze zahraničí a mladé hokejisty), projekce k nim nemohla být vytvořena.

U brankářů se vyobrazuje pouze jedna hodnota, která naznačuje, jak si gólman povede ve všech herních situacích. Útočníci a obránci jsou hodnoceni zvlášť. Hodnoty jsou vyjádřeny v percentilech, přičemž 1 znamená nejhorší, 99 naopak nejlepší.

Přípravné zápasy