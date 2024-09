Motor by rád do semifinále. Pomoci mají Kovařčík i zahraniční posily

Změny v kádru

Příchody: Daniel Bukač (obránce, 25 let); Matej Kašlík (útočník, 22 let); Milan Klouček (brankář, 26 let); Ondřej Kovařčík (útočník, 29 let); Šimon Kubíček (obránce, 22 let); Nick Olesen (útočník, 28 let); René Piegl (obránce, 29 let); Will Reilly (obránce, 27 let)

Odchody: Michal Gulaši (obránce, 38 let); Martin Hanzl (útočník, 30 let); Mikuláš Hovorka (obránce, 23 let); Dominik Hrachovina (brankář, 30 let); Dominik Simon (útočník, 30 let); David Štich (obránce, 35 let); Lukáš Vopelka (útočník, 28 let)