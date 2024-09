Neznámá jménem Vítkovice: změny, tlak i poučení. Jaké mají ambice?

Video se připravuje ... Značně obměněné Vítkovice mají za sebou vcelku povedenou přípravu. Ve Švýcarsku přehrály účastníky Ligy mistrů Rouen i Fribourg-Gottéron, s jejím loňským vítězem Servette Ženevou padly v prodloužení. Fanoušky potěšily také jednoznačným skalpem Třince, vítězstvím 6:3 v Bratislavě či povedenou generálkou se Vsetínem. „Bylo to o sběru dat i aspektech organizace hry, kde mám pocit, že jsme práci udělali. Vše se ale bude odvíjet od příští středy,“ říká kouč David Bruk před extraligovým startem proti Plzni. Jaké otázky padají v souvislosti s Ostravany nejčastěji?

Poučí se z minulé sezony? Jsou v jiné situaci než přesně před rokem. To společně s Pardubicemi, Spartou a Třincem byli považováni za spolufavorita soutěže. Celkem logicky, neboť na jaře 2023 jim scházel jen krůček od velkolepého semifinálového obratu v sérii s Hradcem Králové. Minulé léto se Romanu Šimíčkovi a Patriku Rimmelovi podařilo silný kádr udržet, bolely jen odchody Aleše Stezky a Patrika Kocha, kteří se vydali bojovat o NHL. Nahradili je Matěj Machovský se Stuartem Percym, místo zkušeného Lukáše Krenželoka pak přišli Jan Káňa a Valentin Claireaux. Slušně zaplněná Ostravar aréna byla v prvním kole zvědavá, jak si ambiciózní Vítkovice poradí s Karlovými Vary, které vedl David Bruk. Přišel však propadák a tvrdý pád na zem. Čtyři inkasované branky v první třetině zapříčinily jednoznačnou prohru 2:6, po které vítkovické mužstvo každým dalším kolem padalo dolů výsledkově i psychicky. Měla to být velká sezona, která ale skončila krachem už v předkole. „Každý, kdo to sleduje, vidí, že poučení jsme si už vzali, když jsme do týmu takto sáhli. Čtrnáct hráčů odešlo a deset přišlo, což je obrovský zásah. Ukázali jsme, že nám to není jedno,“ hlásí Šimíček. Matěj Machovský míří z Vítkovic do Olomouce • Foto Pavel Mazáč / Sport

Prosadí se útočné posily? V nedávném rozhovoru pro deník Sport sportovní ředitel zdůraznil, že tentokrát chce vídat daleko rychlejší a agresivnější Vítkovice, z jejichž ledu si soupeři nebudou odvážet body snadno. I proto zlanařil žádaného Jana Bambulu. Havířovského odchovance zdobí rychlost a zápal pro hru, užitečný je na obou stranách kluziště i ve všech herních situacích. Dosud mu scházel jen větší příděl kanadských bodů, které by ale po boku kvalitnějších spoluhráčů mohl nasbírat. Očekávání směřují i k zámořským posilám Anthonymu Nellisovi a Chadu Yetmanovi, kteří si stejně jako Jindřich Abdul vedli v přípravě velmi dobře. „Hráči zatím zaplaťpánbůh plní přesně to, co jsme od nich očekávali. Jedná se o týmové borce, nejsou to individualisté,“ kvituje Šimíček. Posily doplní v prvních dvou lajnách Patrika Zdráhala a Marcela Barinku, jejichž příchody byly jedním z mála pozitiv loňského ročníku. Důležitá role čeká i na Jana Hladonika, který bude minimálně v úvodu sezony odvádět černou práci v lajně s bratry Bukartsovými. Útočník Jan Bambula v přípravném utkání v dresu Vítkovic • Foto FB / HC Vítkovice Ridera

Bude Klimeš znovu oporou? Největší překvapení mezi extraligovými brankáři, tak experti hodnotili Lukáše Klimeše v uplynulé sezoně. Aby také ne, když ohromil téměř 93% úspěšností zákroků, čehož si všiml i Radim Rulík, který třicetiletého rodáka z Brna povolal do reprezentace před světovým šampionátem. „Ani jsem nesnil o tom, co se mi povedlo. Pozvánka na nároďák pro mě byla třešnička na dortu a obrovský zážitek. Asi to docením až časem, protože v podstatě hned pro mě začala další sezona,“ vrací se Klimeš ke dvěma startům za národní tým. Šanci na výsluní si poctivě vyčekal. Když se po letech pendlování mezi Brnem a Přerovem rozhodl změnit dres, jeho kroky vedly do Vítkovic, kde zpočátku kryl záda Aleši Stezkovi. Po Stezkově odchodu do Seattlu se v týmové hierarchii dostal před Matěje Machovského, kterého v závěru sezony do branky nepustil. Novou konkurenci Klimešovi obstará Lukáš Pařík, o jehož služby měly Vítkovice zájem už v předchozím ročníku. „Charakterově jsou oba naprosto v pohodě, problém tam nebude,“ ví Šimíček. „Teď se budu jen modlit, aby jim to čapalo.“ Brankář Vítkovic Lukáš Klimeš • Foto FB / HC Vítkovice Ridera

Využijí kreativity v obraně? Příchod Jana Košťálka do Ostravy? Blesk z čistého nebe, který nechal vzpomenout na překvapivý podpis Petera Muellera před dvěma roky. Expardubický obránce se po jarním play off ocitl společně s Tomášem Hykou v nemilosti bosse Petra Dědka, a proto si musel hledat nové angažmá. Když mu zavolal vítkovický majitel Aleš Pavlík, s dohodou se dlouho neotálelo. Košťálek však není jediným zajímavým jménem v defenzívě Vítkovic, které už před rokem ulovily z Českých Budějovic produktivního Stuarta Percyho. Za zmínku stojí i Yohann Auvitu. Zkušený Francouz rychle upoutal přehledem, jistotou na puku či přesnou střelou. Když se k těmto třem přidají i kapitán Juraj Mikuš, Patrik Demel nebo talentovaný Matěj Prčík, ostravská obrana bude mít u soupeřů respekt. Obránce Jan Košťálek v dresu Vítkovic • Foto FB / HC Vítkovice Ridera