Kometa vsadila na navrátilce. Pomůžou na cestě do semifinále?

Změny v kádru

Příchody: Tomáš Bartejs (obránce, 32 let); Nicolas Beaudin (obránce, 24 let); Brandon Davidson (obránce, 33 let); Michal Gulaši (obránce, 38 let); Maroš Jedlička (útočník, 21 let); Jakub Konečný (útočník, 22 let); Gašper Krošelj (brankář, 37 let); Michal Postava (brankář, 22 let); Tomáš Rachůnek (útočník, 33 let); Robert Říčka (útočník, 35 let); Hynek Zohorna (útočník, 34 let)

Odchody: Dominik Furch (brankář, 34 let); Daniel Gazda (obránce, 27 let); Marek Hrbas (obránce, 31 let); Pavel Jenyš (útočník, 28 let); Lukáš Kaňák (obránce, 27 let); Martin Kohout (útočník, 29 let); Štěpán Lukeš (brankář, 28 let); Greg Moro (obránce, 28 let); Steve Moses (útočník, 35 let); Zach Osburn (obránce, 27 let); Tomáš Vincour (útočník, 33 let); Jan Zahradníček (obránce, 28 let)