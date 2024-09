Liga od 12.00 a v pátek: Vary o reakcích, Motoru „zaplatí“. Ohlasy klubů?

Na západě Čech půjdou školákům na ruku. Energie kromě speciálního duelu s Motorem vymyslela pro nadcházející ročník dětský sektor, před každým zápasem základní části do něj hodlá rozdat 500 vstupenek. Utkání se začátkem uzpůsobeným pro návštěvu tříd je ovšem v tuzemských podmínkách jedinečné.

„Prvotní myšlenka přišla od školního ředitele Šrámka. Chytil se jí náš jednatel Daniel Tobolka, snažili jsme se nápad rozvíjet,“ popsal Pecháček pro deník Sport zrod akce. „Jde o gesto pro děti, děláme ho z dobré vůle. Nalákáme je na hokej, třeba je začne bavit a budou chodit i s rodiči. Přitáhneme je ke sportu, ukážeme, jak vypadá.“

Jenže partie s poledním zahájením nese taky jisté komplikace. Diváci pracující v běžném režimu musí zápas oželet, nebo si vybrat dovolenou, což část příznivců nese nelibě. Některé odpovědi na sociálních sítích byly až nevybíravé.

„Jako klub si toho jsme vědomi. Pro permanentkáře máme připravené kompenzace v podobě slevy na sezonní vstupenku pro další sezonu,“ vysvětlil Pecháček, že ti ze stálých návštěvníků, kteří se nebudou moci v říjnu dostavit, mohou žádat snížení ceny o 170 korun.

Motor vyšel vstříc

Na netradiční start musel přistoupit soupeř z Českých Budějovic. Hokejisté Motoru vyrazí na cestu už o den dříve, než původně plánovali. Oba kluby nicméně shodu našly, takže výjimečný čas zahájení nebude vadit ani řídícímu orgánu soutěže APK.

Energie dokonce soupeři proplatí náklady spojené s včasným příjezdem. „Situaci s námi konzultovali a my jsme neměli problém souhlasit. Nad podobným formátem sami neuvažujeme čistě proto, že máme 4500 permanentkářů, kteří by ve všední den ve 12 hodin měli bezesporu problém,“ uvedl Tomáš Kučera, PR manažer Motoru.

Podobně smýšlí i další extraligové kluby, které deník Sport oslovil. Nápad by se nesetkal s realizací ani v Třinci, jenž má bez 44 sedaček stejnou kapacitu haly jako je ve Varech. Dětem Oceláři uzpůsobují začátky nedělních duelů, při nichž úvodní buly padne v 15 hodin. Šampion posledních ročníků spolupracuje také se školami, žáky aktivně zapojuje do zápasové show.

„Vzhledem k tomu, že máme zhruba 70 procent kapacity pokryto držiteli permanentních vstupenek, není pro nás možné pozvat na utkání řádově stovky až tisíce dětí, jako to mají v plánu ve Varech,“ napsal slezský klub v prohlášení.

Sparta chce dvojzápas

Ještě složitější je situace mužstev s velkými stadiony. Sparta je v sedmnáctitisícové O2 areně pod tlakem prodat co nejvíc vstupenek. Kdyby v pracovním týdnu nezvolila podvečerní čas, riskuje pohled na prázdné ochozy.

To ovšem neznamená, že by Pražané na žáky zcela rezignovali. V budoucnu by marketingové oddělení rádo představilo ozvláštnění v podobě dvojzápasu, jehož součástí by bylo dětské družstvo i dospělý tým.

„Přemýšlíme, že bychom jedné ze sparťanských mládežnických kategorií pravidelně dopřáli třeba derby se Slavií před zápasem ‚velké‘ Sparty. Děti by si zahrály aspoň jednou za kariéru v O2 areně, měly by servis jako extraligové hvězdy, mohly by přijet klubovým autobusem, pozvali bychom místní školy. Ale termín všedního dne ve 12 hodin by v Praze nedával smysl,“ mínil šéf sparťanského marketingu David Dinda.

U pardubického Dynama karlovarská mise rovněž postrádá reálný základ, hlavně z hlediska enormního zájmu veřejnosti. „V tomto ohledu to nedává smysl, musíme také kalkulovat s vysokým počtem prodaných permanentních vstupenek. Je třeba dodat, že v následující sezoně bychom mohli po delší době odehrát víkendové utkání s dřívějším zahájením, aby ho mohly bez větších omezení navštívit rodiny s mladšími dětmi,“ prozradil mluvčí Východočechů Jan Mroviec.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE