Karlovy Vary se budou opět spoléhat na Frodla. Co zahraniční posily?

Změny v kádru

Příchody: Arttu Ilomäki (útočník, 33 let); Janis Jaks (obránce, 29 let); Lubomír Kupčo (útočník, 21 let); Roberts Mamčics (obránce, 29 let); David Moravec (obránce, 20 let); Tarmo Reunanen (obránce, 26 let); Eirik Salsten (útočník, 30 let); Robin Sapoušek (útočník, 20 let), Radim Šalda (obránce, 25 let), Otakar Šik (útočník, 24 let); Jan Šír (útočník, 24 let)

Odchody: Tomáš Bartejs (obránce, 32 let); Jan Bernovský (útočník, 23 let); Tomáš Havlín (obránce, 28 let); Jan Hladonik (útočník, 25 let); Garrett McFadden (obránce, 27 let); Roman Přikryl (útočník, 29 let); Lukáš Pulpán (obránce, 39 let); Matěj Stříteský (obránce, 33 let); Lukas Zetterberg (útočník, 27 let)