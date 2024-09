Peterek o odchodu Voženílka či dalších změnách v Třinci. Od šéfa se pořád učí

Zažili pohádkové play off, které se nesmazatelně zapsalo do extraligové historie. Když po senzačním semifinálovém obratu se Spartou zdolali i nabité Pardubice, mohli slavit pátý titul za sebou. Dorovnáním vsetínské dynastie z devadesátých let ale pro třinecké Oceláře nic nekončí, své konkurenty chtějí i nadále probouzet ze spaní. „Myslím si, že jsme pro ostatní týmy takový červený hadr. Budeme hrát proti soupeřům, kteří mají extrémní motivaci. Takovým týmem vždy bývala Sparta, teď k ní patříme i my společně s Pardubicemi,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Několik let posloucháte chválu ze všech stran. Musí to být radost, viďte?

„Jsme za to rádi, ale na druhou stranu je to velký závazek. Tlak na hráče, vedení, trenéry a všechny lidi okolo je obrovský. Minulou sezonu jsme viděli, jak je soutěž extrémně těžká a vyrovnaná. Teď bude zase o něco kvalitnější.“

O vaše hráče musel být zájem. Měl jste v létě fušku?

„Nebudu lhát, nájezdy ostatních klubů tady jsou. (usmívá se) Tyto útoky je těžké odrážet, ale za poslední roky jsme si to nějakým způsobem nastavili. Máme tady otazníky ohledně odchodů, příchodů, jak to bude fungovat, jestli se Martin Růžička, Andrej Nestrašil a Jakub Jeřábek vyléčí dostatečně rychle... Snažíme se hájit zájmy Ocelářů v souladu s osobními zájmy hráčů. Pokaždé je to o vzájemné komunikaci.“

Lovil u vás švýcarský Zug, kam zamířil Daniel Voženílek. Počítali jste s jeho odchodem?