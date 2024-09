Buchtele: S Bruslaři chceme výš. Věděl jsem, že Sparta se mnou nepočítá

Kdyby před vámi někdo nadhodil, že 11 let kariéry strávíte ve Spartě, první co vás asi napadne: Tak kolik titulů mi to hodí? Janu Buchtelemu to hodilo pořádně dlouhou šňůru sezon, což je při hráčské fluktuaci v daném týmu sám o sobě neobvyklý úspěch. Jenže namísto vysněného zlata přišlo stříbro a bronz. Teď už je oceňovaný pracant součástí boleslavské kumpanie.

Ve 34 letech se zařadí mezi mazáky a v klubu věří, že i mezi lídry, kteří nahodí mančaft do výtahu. „Nebude to o dvou hráčích, zapojit se musí úplně všichni,“ tvrdí majitel 716 extraligových startů a 337 bodů.

Šlo to snadno odstřihnout se od Sparty a vkročit jinam?

„Měl jsem dost času připravit se na změnu. Už někdy od Vánoc jsem věděl, že se mnou Sparta neprodlouží smlouvu. Od téhle chvíle jsem se na to v hlavě připravoval. Právě proto jsem chtěl najít angažmá, kde bych byl od úplného začátku, abych si všechno potřebné osahal, poznal se s klukama a rychle se adaptoval na nové prostředí.“

Vaše rozloučení se Spartou nemohlo dopadnout krutěji – ztrátou série s Třincem, nad nímž jste vedli 3:0, led jste opouštěl v slzách. Kdy přišel moment tlusté čáry za vším? Zda vůbec…

„Asi ještě přijdou okamžiky, kdy to bude člověku připomínáno. Předpokládám, že se to v televizi ještě párkrát objeví, lidi se k tomu budou určitě vracet. Stalo se… Každý z nás, kdo u toho jako sparťan byl, musí zapomenout, odrazit se a jít dál. Ať už zůstal, nebo je jinde.“

S odstupem času, napadne vás, kde jste o postup do finále přišli, pominu-li Voženílkův slavný gól dvě desetiny před koncem šesté bitvy?

„Vyhodnocení bylo celkem jednoduché. Jakmile vedete 3:0 na zápasy, neměli byste to dovést do sedmého zápasu. To se vůbec nemělo stát. Za sebe říkám, že jsme to měli ukončit 4:2 v nejhorším případě. A vůbec jsme se o obratu nemuseli bavit.“

Měl jste kvůli tomu celé léto pokažené?

„Ani ne. Já měl hlavu zaměstnanou dětmi, věnoval jsem se jim. Děti mi pomohly zapomenout. Samozřejmě i změna adresy. Brzy po minulé sezoně jsem se začal připravovat, abych do nového týmu přišel co nejlíp připravený.“

Proč jste vsadil na Boleslav?

„Jednoznačně mě přesvědčil