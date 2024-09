Otvírák extraligy: Návrat mistrů světa, bouře Miikka či nevýrazní dlouháni

Lepší nakopnutí pro start další sezony si asi nešlo přát. Hokejová extraliga se vrátila ostrým otvírákem mezi Spartou a Třincem. Když se tito giganti naposledy střetli v O2 areně, Pražané museli jako první v historii těžce hryzat ztrátu vedení 3:0 na zápasy v play off a potupný konec. Oceláři se naopak po senzaci radovali z pátého mistrovského titulu v řadě. Rudému kolosu s novými tvářemi se v úterý alespoň částečně podařilo Slezanům pomstít výhrou 3:0. V článku iSport.cz se podívejte, co nabídl střet těžkých vah na začátku nového ročníku.

Vrátili se na místo, kde před necelými čtyřmi měsíci poslali hokejové Česko do euforie. Jakub Krejčík a Tomáš Kundrátek, zlatí obránci z mistrovství světa v Praze opět na hřišti O2 areny. Tentokrát ovšem naskočili nikoliv jako parťáci v českých barvách, ale proti sobě jako soupeři. A rozhodně se nedá říct, že by světoví šampioni v barvách Sparty a Třince byli šetření. Na ledě dostali oba beci velký prostor. Krejčík měl ze sparťanů nejvyšší čas na ledě (23:07), nebál se střílet na branku a připsal si i asistenci na uklidňující druhý gól.

Nástup bouře Miikky

Už když Sparta v létě představovala finskou posilu do útoku, „varovala“, že přichází bouře. A skutečně, přihnala se s nástupem Miikky Salomäkiho na led. Bývalý hráč Nashvillu se sparťanským fanouškům představil zřejmě v tom nejlepším světle, v jakém mohl. Jednatřicetiletého Fina byl plný led. Vrážel do soupeřů, střílel i blokoval. V jedné lajně s krajanem Janim Lajunenem a novým kapitánem Pražanů Miroslavem Formanem tvořil nejlepší útok zápasu. V otvíráku sezony sehráli i klíčovou roli. Už v první minutě lehounce, ale se skvělým načasováním rodák z Raahe tečoval Lajunenovo nahození do branky. Ve třetí třetině navíc vybojoval přesilovku, kterou Pražané využili.