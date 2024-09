Velká prognóza extraligy: výměna v čele, Kladno na dně vystřídá…

Zdeněk Janda: „V posledních letech to byla klasika. I Sport Magazín +PLUS míval u Rytířů tip s označením 14. Tentokrát ne. Kladno solidně vyztužilo hlavně obranu, výsledky v přípravě budí optimismus. Pořád to nic neznamená, karty se rozdají až v ostré soutěži, ale tým působí živěji, sebevědoměji. Velké věci se dají čekat také od veterána Jágra, jenž rozjede svůj Last Dance velkolepě. Tradiční barážový účastník si tentokrát oddychne.“

Mladá Boleslav

Naváže Furch i v novém působišti na skvělé výkony?

Marek Sýkora:

„Slyšel jsem, že Dominik Furch chtěl blíže domů a také proto se ocitl v Mladé Boleslavi. Je to skvělý brankář a je otázkou, zda mu blízkost domova pomůže. Myslím, že s jeho angažováním udělala Bolka dobře. V minulé sezoně měli Bruslaři problém dát gól, dali jich v 52 kolech jenom 106, zdaleka nejmíň ze všech klubů. Proto je teď nutné, aby Furch navázal na své výkony v Kometě. Myslím, že to dokáže.“

Zdeněk Janda:

„Určitě nepropadne. Je to gólman, který se rychle dokáže adaptovat v novém prostředí. Přijde, a hned mu to jde. V brankovišti tedy problém nebude. Naopak, představuje největší zbraň. Velkým otazníkem je ale ofenziva. Naposledy to byla velká bída, a i když se vedení snažilo útok oživit, kdo ví, jestli to bude stačit. Navíc se zranil Moses, nejspíš z celé sezony ho vyřadila achilovka. Díky Furchovi nespadnou do baráže.“