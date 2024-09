Jágr udělal hloupost, že neposlechl kondičního kouče: Nejezdí mu nohy

K jeho nohám padaly superlativy během léta, kdy propracovanou přípravou hodně zhubl, odházel z těla přebytečné tuky, nabral svaly a sklízel obdivy za vyrýsovanou figuru. Takhle vypadat v 52 letech? Wow! Vše vypadalo skvěle do té doby, než se legenda zranila poté, co si přidal a šel běhat s olovem na sobě.

Což nemohl pochopit Radek Duda, tvář Zimáku. „Viděl jsem Džegra v době, kdy všichni jezdili k moři, on po nocích trénoval a v osobním volnu. Mohl jsem si s ním i zahrát. Hru vidí pořád neskutečně, je to génius, jen mu nohy nejezdí. Ale na malém hřišti můžeš hrát hokej jinak. Udivuje mě, že neposlouchá kondičního kouče, něco ho napadlo a šel se zlikvidovat,“ vybaví si trénink navíc, po němž si Jágr natrhnul zadní stehenní sval. „Za mě obrovská hloupost. Najmeš si kluka, jednoho z nejlepších v republice a stejně ho neposlechneš,“ vzpomene Duda vyhlášeného kondičního trenéra Aleše Pecu. „Natrhneš si hamstring, budeš tam mít trhlinku. Nesmí být znovu volnomyšlenkář, aby to nepohřbil úplně.“

Naštěstí rekonvalescence probíhá nad očekávání, Jaromír Jágr se vrátil do dřiny mnohem dříve, než zaznívaly šestitýdenní předpoklady. A dokonce by se mohl představit už ve středeční extraligové premiéře v Pardubicích.