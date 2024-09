Last Dance 68 startuje: Jágr v plné síle a při chuti. Liga se má na co těšit!

Držte si klobouky, bude to jízda. Extraliga se může těšit na české vydání slavného Last Dance. V hlavní roli číslo 68: Jaromír Jágr, který už teď drží světový rekord v dlouhověkosti. I když se v srpnu zranil, pomohly mu zázračné ruce Pavla Koláře a naskočil do poslední přípravy před extraligou! Kladno porazilo Liberec 5:4 a všem vzkazuje, že nechce být barážový adept. A Jágr? Bylo vidět, že zhubl, byl rychlejší… Chystá rozlučkovou sezonu ve velkém stylu.

Když vycházel na rozbruslení, tradičně jako poslední, stadion byl téměř prázdný. Jen dva klučinové v mikinách Rytířů stáli u zábradlí, a plácli si s ním.

„Čekáte na našeho šéfa, co?“ pousmál se dlouholetý kustod a kladenský patriot Vladimír Malý. „Tak ten se těšil na led ze všech nejvíc!“

Jágr je zpátky ve svém světě. Tam, kde je mu nejlíp. Ve výstroji na ledě. Pozice majitele se nevzdává, ale v jeho náročné dvojroli v posledních týdnech o chlup vítězí ta hráčská.



Během léta si najal kondičního kouče a šlápnul do toho jako za starých časů. Tak, aby na ledě už nebyl jenom doplňkem, který pořádně nestíhá trénovat, má nadváhu a je pouze stínem toho Jágra, jenž dokázal ještě ve 44 letech vyhrát týmové bodování Floridy v NHL.

Začal naplno trénovat, na led chodil i s Romanem Červenkou nebo Martinem Nečasem. Omezil sladké a postupně shodil deset kilo. „Zbavil jsem se minimálně pěti kil tuku,“ říkal před časem. Sociální sítě plnily záběry, jak dře na ledě, v posilovně i venku. Vrátil se dokonce k běhu, což je přitom činnost, kterou od mládí nesnáší.

Ovšem právě při jednom ze sprintů se zranil. „Utrhl jsem si hamstring (svaly zadní strany stehen),“ popisoval 22. srpna. V tu chvíli se zdálo, že nestihne ani start extraligy, ale opět se ukázala magie věhlasného fyzioterapeuta Pavla Koláře. Dlouholetého VIP klienta dal dohromady, takže mohl naskočit do poslední přípravy před extraligou s Libercem.



Nezdá se, že by ho krátké tréninkové manko nějak vážněji zbrzdilo. Oproti minulé sezoně vypadal na ledě pohyblivěji, shozená kila byla znát.



„Hrál velmi dobře, několikrát dostal kluky do šancí. Udržel se na puku. Předváděl svoji hru, na kterou jsme zvyklí,“ reagoval kouč David Čermák, jeho někdejší spoluhráč.



Také podle něj bylo znát, že zhubnul. „Je na něm vidět, že má kila dole. Co víc dodat? Klobouk dolů, jestli takhle bude pokračovat," dodal trenér, jenž tým převzal po dvouleté pauze.

O Jágrově přehledu se nemá cenu bavit, stejně jako o síle u mantinelu. Nastupoval ve třetí formaci s mladíky Jaromírem Pytlíkem (22) a Maytášem Filipem (23). Pravidelně hrál přesilovku, v početní výhodě byli jeho parťáci: Pietroniro, Jarůšek, Procházka, Filip. Dostával se do šancí, zvládl s přehledem celý zápas. Sice nebodoval, ale jasně ukázal, že může být oporou.

Z Jágra je opět unikát. Nikdo v historii neumí obelhávat čas jako on. V únoru mu bude 53 let. Už teď drží neoficiální světový rekord. Na startu minulé baráže překonal legendárního Gordieho Howa, jenž svoji poslední sezonu v NHL (za Hartford Whalers zakončil ve věku 52 let a 11 dní. Byl to ročník 1979/80.

Jágrovi v tu chvíli bylo 8 let a 63 dní. Tentokrát je mu 52 let, 6 měsíců a 28 dní.

Zápas proti Liberci ukázal, že Jágr stále může být rozdílovým hráčem. Sezonu plánuje odehrát celou. Přeje si jediné: aby mu vydrželo zdraví… Kladno hraje v přípravě výborně, což ho také může naplnit optimismem.



Last Dance se rozjíždí.

