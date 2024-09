Tichý kolos. Proč mlčí? Spartu víc než dvě prohry v řadě trápí vlastní trable

Nevýrazná, mátožná. Taková je aktuální Sparta, jeden z extraligových obrů, kterého úvod nové sezony nezastihl v optimální pohodě. Ze startovacích boxů se vyvalil v ležérním tempu, nenabudil ho ani skalp rivala z Třince (3:0) v prvním kole. Od přípravy přes Ligu mistrů až do současnosti sledují pražští fanoušci stagnaci. Taky že si v neděli zakřičeli: „Budíček!“ Zazvonit by mohl už v úterý v 17.30 na ledě Plzně. Co Spartě dosud scházelo a co musí zlepšit?