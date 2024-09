Budíček! Na Spartu pískali vlastní fanoušci. Hrabík: Nebylo to příjemné

Pochopení pro nespokojený kotel našel také asistent trenéra Otakar Vejvoda. „Samozřejmě. Musíme bojovat, emoce mi v projevu chyběly. Nutit se do šancí, chodit před branku,“ vyjmenovával po prohře.

Sparta narazila s trápícími se Západočechy, kteří ve třetím kole akutně sháněli gólový recept. Zdálo se, že by nemusel být na skladě ani v O2 areně, ale skvostná klička a následná rána obránce Tarmo Reunanena v prostřední části znamenala vysvobození.

Fin zlomil čekání Energie trvající 153 minut a 39 sekund a posunul nového zaměstnavatele ke třetí výhře na pražském ledě v řadě. Odvrátil zároveň myšlenky na záporný rekord Havířova, který před čtvrt stoletím v nejvyšší tuzemské soutěži procitnul až o 14 minut později.

Mezitím už od přípravy tápe gólostroj Sparty. Její problém je přetrvávající, nic na něm nezměnila ani výhra 3:0 v prvním kole proti Třinci. Výběr z hlavního města sbírá příležitosti po hrstech, ale prostřelit gólmana se mu daří výjimečně. Jednu z cest ukázal už v 15. minutě Kryštof Hrabík, když stanul jako stožár před Dominikem Frodlem, jenže bruslí přešlápl do zakázaného území.

„Upřímně jsem myslel, že rozhodčí gól uzná, ale asi jsem byl v brankovišti, zpětně jsem se nekoukal. Trošku moje neohrabanost, měl jsem dost času, mohl jsem si postavení pohlídat,“ lamentoval obr, který zaváhání stejným způsobem úspěšně odčinil při závěrečném tlaku.

Jenže to už byla Sparta namočená v hluboké bažině. Reunanen předtím Pražany srazil další akcí, kdy puk v přesilové hře dokonale přenesl na přesně zakončujícího Dávida Grígera – 2:0. „Nadechovali se k tlaku, inkasovali podruhé. To vás dostane do kolen, i když jste Sparta. Každý z nás měl v hlavách, že jsme góly nedávali. Nic příjemného,“ odfrkl si slovenský křídelník.

Sparťané nesložili arsenál. Za vyrovnáním šlapali, jenže stejně jako na ledě Kladna naprázdno. Velkou šanci změnit chod zápasu měl se závěrečným klaksonem Pavel Kousal, v jasné tutovce pohořel na Frodlovi. Už dřív Sparta pohrdnula čtyřmi přesilovkami včetně možnosti pět na tři.

„Já jsem se posledních pět minut trápil hlavně s něčím jiným,“ připomenul brankář Energie, jak před komerční přestávkou schytal pukem do choulostivých míst. „Chlapi budou vědět, bylo to strašné, nezažil jsem dlouho horší bolest. Ještě že už jednu dceru mám,“ žertovala karlovarská jednička.

Frodlovi i dalším spoluhráčům se teď bude volněji dýchat, což ocenil asistent David Moravec. „Potřebovali jsme výhru jako koza drbání, do půlnoci můžeme slavit, pak montérky, světlo a začneme zase fárat. Pořád jsme omílali stejné věci, šlo o to, aby jim hráči věřili,“ pronesl kolega Pavla Patery, který zažil vítězný návrat na Spartu poté, co v ní předloni předčasně končil.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE