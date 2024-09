Sebekritický Kondelík: Nebudu se na nic vymlouvat, musím být lepší!

Říká se, že dobrý tým třikrát po sobě neprohraje. Takže v neděli proti Boleslavi hrajete o tenhle přívlastek?

„Spíš budeme hrát o omluvu fanouškům za výkon proti Spartě. V kabině jsme si k tomu hned něco řekli, tak věřím, že to příště bude dobré.“

Cítili jste sami, že je zapotřebí si některé věci hned vyříkat?

„Důležité bylo, že si k tomu každý mohl něco říci. Taková debata dobré týmy spojí, nikdo se neurazí a všichni si z toho něco vezmou. Doufám, že nás to jenom zlepší.“

Sparta vám nepůjčovala puk, vládla hře, podobně si vedla minule v Plzni. Zaskočilo vás to?

„Mně přišlo, že ve druhé třetině jsme měli docela dobrou, asi desetiminutovou pasáž. Pak nás tam ale docela dlouho zavařili a místo toho, abychom se vrátili k nim do útočného pásma, stal se opak, víceméně jsme po sobě házeli puky. Zkrátka nic moc.“

V neděli jste na stejném místě sklízeli aplaus za fantastický zápas s Pardubicemi. Je to pryč, co se stalo?

„V sezoně jde o to být co nejvíc konzistentní, jde o ultimátní cíl. Nám se to však teď nedaří. S Pardubicemi jsme odehráli nejlepší zápas za celou dobu, co tu jsem. Tenhle byl ale špatnej. Musíme pracovat na tom, abychom se dostali na určitou úroveň, laťku a nedostali se pod ní.“

Po debaklu Pardubic jste jeli do Olomouce, která neměla ani bod a prohráli jste 1:3. Nenalomilo vás to?

„Nemyslím si. Věděli jsme, do čeho v Olomouci jdeme. Ale tam je vždycky těžký vyhrát. Hrají jednoduchý hokej, odhazují puky, nekomplikují si to. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nedali jsme góly. Zatímco Olomouc, pokud skóruje, hraje jednoduše, nemaže se s tím, doma jim to funguje, jsou velice silní. Ale i tak musíme umět najít způsob, jak taková utkání vyhrávat.“

Za hru a výkony Motoru jste výrazně odpovědný i vy, vaše role se po minulé výtečné sezoně změnila. Navíc jste mistr světa a oči fanoušků směřují k vám. Jak to vnímáte?

„Musím být lepší, zatím to není dobrý. Musím makat, makat a být lepší. Takhle jednoduché to je.“

Ovšem zároveň si ten osobně volnější rozjezd moc nepřipouštět a necpat do hlavy, ne?

„Jasně. Souhlasím, že minulý rok byl o něčem jiném, nikdo mě moc neznal, tehdejší situace byla v uvozovkách na hlavu jednoduchá. Kdyby mi to nešlo, nikdo by asi neřekl půl slova. A kdyby mi to šlo, všichni by byli akorát překvapení. Teď je to naopak, ale na to se rozhodně nebudu vymlouvat. Jak říkám, potřebuju být lepší. Sezona je dlouhá, mám čas to napravit, ale je fakt, že začátek mi nevyšel.“

Jste typ, který si pracovní záležitosti bere domů a hodně je s nejbližším okolím rozebírá, anebo umíte od starostí vypnout?

„Rozebírám si všechny své zápasy hodně detailně, na každý se dívám i třikrát. Je otázka, jestli se v tom nebabrám moc. Když to řeknu blbě, možná by bylo lepší se na to vykašlat a spíš si nechat hlavu čistou. Klidná hlava je teď pro mě asi základ. Vím, že nad hokejem moc přemýšlím, ale zase, je to čistě moje věc, se kterou se musím popasovat. Vím, že se s rolí lídra potřebuju vyrovnat, žádné výmluvy k tomu nepatří. Takže makat, makat, být lepší.“

S parťákem z útoku Milanem Gulašem se hodně bavíte o hokeji a své hře

„Pořád stejně. Že nám to teď tolik nelepí, neznamená, že se přestaneme bavit. Guli mě naučil strašně moc, doteď mě tady učí. Pokaždé, když něco potřebuju, vždycky mi rád pomůže. Je to můj mentor v Motoru a děkuju mu za to. Z tohohle se ale musím dostat jenom já sám, nikdo jiný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 35:50. Hyka, 54:22. Chlapík, 55:18. Hyka, 56:41. Irving Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera, Kachyňa, Štencel, Reilly, Pýcha, Kubíček, Cibulka – Ordoš, Kondelík, Gulaš – Kovařčík, Pech, Olesen – Kubík, Přikryl, M. Beránek – Kašlík, Koláček, Valský. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Kemiläinen, Mašín, T. Tomek, Krejčík, Irving, Tůma, Tomov – Hyka, Horák, K. Hrabík – P. Kousal, Vitouch, Chlapík – O. Hrabík, Lajunen, Salomäki – Forman, Najman, Ton. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Zika, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE