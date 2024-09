Megaprojekt Pardubic: nová aréna pro Dynamo má být největší na světě

Plánovaná nová hokejová aréna v Pardubicích by mohla pojmout až 22.296 diváků, což by znamenalo, že podle kapacity by se jednalo o největší halu na světě. Majitel Dynama Petr Dědek projekt takto prezentoval zastupitelům Pardubic. Loni v prosinci, kdy od nich dostal pro stavbu zelenou, mluvil o kapacitě 15 tisíc diváků. Dokončena by měla být v srpnu 2027. Uvedl to server sport.cz.