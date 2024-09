Vondráček zařídil obrat Dynama, Hradec poprvé slaví. Mistr jen s bodem

Hradec poprvé slaví, Kladno skolil mladík Novotný

Mountfield od úvodních minut navazoval na svou tvář z předchozích duelů a Rytíře okamžitě zatlačil. Nedokázal však skórovat ani z vyložených příležitostí. První měl už po dvou minutách Tamáši, v úvodním kladenském oslabení zasáhl Brízgala betonem proti Šťastnému. Hosté dokonce dopřáli soupeři i dvouminutovou přesilovku pět na tři, ale i v ní se plně zrcadlilo hradecké trápení v koncovce.

To ukončil až ve 22. minutě obránce Pavelka, jenž po ledě snadno dopravil odražený kotouč do odkryté branky. Hradecká radost však trvala jen 52 sekund, než nedůslednosti před brankářem Filipem Novotným potrestal dorážející Melka.

Kromě skóre Rytíři vyrovnali i hru. Šanci na obrat nevyužil znovu Melka a ve velmi nadějné přesilovce prováhal zakončení po chybě Filipa Novotného veterán Jágr. Na druhé straně naopak zaskočil Brízgalu bekhendovou střelou Pour, jenž třetím gólem v sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce Mountfieldu.

Rychlý protiútok a první branka Američana Hultse v české extralize však opět nastolily vyrovnané skóre. Kladno se stáhlo do obrany a s vypětím všech sil se bránilo hradeckému tlaku. Freibergs napálil tyčku, gólem neskončilo ani několik obrovských závarů v hostujícím brankovišti.

Východočeši se přece jen dočkali vítězné branky v 57. minutě, kdy Pourovu nabídku srazil zřejmě bruslí do sítě šestnáctiletý Adam Novotný. I svůj druhý gól v extraligové kariéře tak vstřelil proti Kladnu a hradeckému týmu zařídil úlevu z premiérové výhry v sezoně, kterou při kladenské power play potvrdil Perret.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:29. Pavelka, 36:41. Pour, 56:47. A. Novotný, 59:22. Perret Hosté: 22:21. Melka, 43:47. Hults Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Blain (A), Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Mudrák – Perret (A), Estephan, Batna – R. Pavlík, Miškář, Jergl – Dmowski, Tamáši, Šťastný – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka (A) – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Jágr – Strnad, Bláha, S. Redlich – Straka. Rozhodčí Hribik, Zeliska – Štěpánek, Thuma Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5061 diváků

Dynamo předvedlo obrat ve Vítkovicích

Ráz utkání zásadně určovaly přesilovky. Domácí měli v prvním dějství tři vyloučené a hosté toho využili k trvalému tlaku, šancím a výrazné střelecké převaze. Kousalovu možnost ještě obětavým zákrokem překazil Demel. V 16. minutě se ale při hře pět na čtyři do křížné Kousalovy přihrávky z pravého kruhu bez přípravy opřel Radil a Pařík, který poprvé v sezoně mezi tyčemi nahradil Klimeše, neměl nárok. Východočeši, jimž opět scházel útočník Sedlák, měli v první dvacetiminutovce navrch - na střely na branku vyhráli 14:2.

Jenže ve druhé části se karta obrátila. Ještě před koncem první třetiny byl vyloučen Vála a zkraje druhé části přesilovku zužitkoval Barinka, kterému zpoza brány ideálně přihrál Roberts Bukarts.

Pardubice ve druhé části přišly o dominanci a tempo, a to především vinou čtyř vyloučení. Ostravané zatím v této sezoně mají výborné přesilovky a Východočeši se o tom podruhé přesvědčili v 33. minutě. Barinkovu přihrávku si do vlastní brány usměrnil Šustr. Sudí u videa ještě prohlíželi Barinkovo hraní vysokou holí, ale gól uznali.

Jednu z ojedinělých šancí hostů ve druhé části Zohorna nevyužil a 32 sekund před koncem třetiny při hře pět na pět z brankoviště dotlačil puk potřetí za Willa Nellis. Domácí vedli 3:1.

I v úvodu třetí třetiny byly Vítkovice nebezpečnější. Roberts Bukarts a Abdul mohli vedení ještě zvýšit, ale Will svůj tým podržel, což byl odrazový můstek pro závěrečnou ofenzivu Pardubic. Radil po Barinkově ztrátě v obranném pásmu ranou pod břevno snížil na 2:3 a probuzení hosté v 53. minutě zásluhou Kauta v přesilovce i vyrovnali.

Ale i to bylo Pardubicím málo. Jejich tlak v 56. minutě zužitkoval Vondráček. Z těžkého úhlu po ledě mezi betony prostřelil Paříka a tým, ve kterém vloni část sezony hostoval, poslal do kolen.

Ostravané v závěru odvolali gólmana, ale i při hře šest na pět už Východočechy nedostali do problémů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:07. Barinka, 32:50. Barinka, 39:28. Nellis Hosté: 15:26. Radil, 49:24. Radil, 52:15. Kaut, 55:03. Vondráček Sestavy Domácí: Pařík (Klimeš) – Marcel, Košťálek, Auvitu (A), Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Bialy – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Hašek, Claireaux, Lednický. Hosté: Will (Vomáčka) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Červenka (C), Kaut – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Rákos, Herčík. Rozhodčí R. Šír, J. Ondráček – J. Ondráček, M. Zíka Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 847 diváků

Podkrušnohorské derby pro Vervu, Frodl střídal

Zápas začal ve velkém tempu, Západočeši otevřeli skóre kuriózně už ve 2. minutě. Útočník Kupčo nahodil puk zpoza branky a od útočníka Havelky se puk odrazil za záda gólmana Zajíčka. Vedení hostům vydrželo pouhých 10 sekund, domácí vyrovnali hned z prvního útoku po rozehrání. Koblasa se z křídla natlačil před Grígera a bekhendem překonal Frodla; nejlepší loňský střelec Litvínova se trefil poprvé v sezoně.

Hladoví domácí ještě do konce úvodní třetiny nasázeli další tři góly: Zeman skóroval bombou od modré čáry, Koblasa po ráně z prostoru mezi kruhy a McIsaac zblízka po pěkné akci Ondřeje Kašeho. Severočeši svého rivala v první části přestříleli 23:7, a kdyby Jurčík při sólu neorazítkoval jen horní tyčku, mohlo být jejich vedení ještě výraznější.

Do druhé třetiny se už místo Frodla postavil do karlovarské branky Hamalčík, letos poprvé v extralize. I on záhy kapituloval, to když nechytil švih Zileho zpoza levého kruhu. Prosadila se i Energie, její gól museli rozhodčí řešit u videa. Koffer se po buly natlačil před branku, vystřelil z úhlu a u tyčky, kde Zajíček nechal mezírku, si puk sám i dorazil.

Poslední dvacetiminutovka se odehrála už přece jen v klidnějším tempu. Fanoušci, kterých se sešlo přes pět tisíc, se i tak bavili. V závěru Zimním stadionem Ivana Hlinky obíhala mexická vlna a zněl skandovaný potlesk. Další gól už ale nepadl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:43. Koblasa, 10:21. Zeman, 14:48. Koblasa, 18:04. McIsaac, 24:08. Zile Hosté: 01:33. Kupčo, 34:13. Koffer Sestavy Domácí: Zajíček (Petrásek) – Baláž, Zile, Zeman, McIsaac, Černý, Polášek, Beran – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Jurčík – Havelka, Jícha, Vopelka. Hosté: Frodl (21. Hamalčík) – Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Jaks, Mamčics, Šalda, Plutnar – Gríger, Salsten, O. Beránek (A) – Jiskra (A), Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Kofroň, Kupčo – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Dědek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 110 diváků

Olomouc zničila Kometu ve třetí třetině

Úvod moravského derby byl hodně opatrný, těžištěm hry se stalo hlavně střední pásmo a boj o něj. Do první šance v zápase se dostal Pospíšil, jehož dva po sobě jdoucí pokusy zlikvidoval Machovský. Hanáci spoléhali na pevnou obranu, domácí gólman Postava si první zákrok připsal až v 9. minutě, ale střela obránce Černého neměla gólové parametry.

Kometa i nadále měla herně navrch, jenže cesta k Machovského brance byla pro její hráče hodně složitá. Změnila to až druhá brněnská přesilová hra na sklonku první třetiny, kdy Pospíšil procpal puk před branku a jeho slovenský krajan Marcinko si zblízka zapsal na své konto první gól sezony.

Olomouc mohla vyrovnat ve 25. minutě, kdy Postava vyrazil Navrátilovu střelu a dorážku poslal Fridrich těsně vedle odkryté branky. Gólu se přesto hosté dočkali, z rychlého a ojedinělého přečíslení ujel brněnské obraně Kunc a blafákem nedal Postavovi šanci.

Vyrovnání jen na chvíli zmírnilo nápor Komety, která se lépe pohybovala a mnohem častěji se cpala do předbrankového prostoru. Horko v něm bylo při dalších dvou domácích přesilovkách, které Hanáci s vypětím sil ubránili a vzhledem k průběhu utkání odcházeli do kabin po druhé třetině s velmi pozitivním výsledkem. Šance Pospíšila na straně jedné a Orsavy na straně druhé se totiž staly kořistí brankářů.

Ve třetím dějství vycházely oba týmy z pevné defenzívy, první skulinku v brněnské našel Orsava, který z pravého křídla propálil Postavu a otočil vývojem utkání ve prospěch hostí. A ze strany Olomouce to nebylo vše. Vedoucí gól je nakopl a brzy poté přidali třetí. Nahodil našel před brankou nekrytého Fridricha, který zařídil Kohoutům dvoubrankové vedení.

Kometa musela vrhnout všechny síly do útoku, s čímž ale soupeř počítal a snažil se vytvořit před Machovským neprostupný val, což se mu povedlo. Brněnští hráči se k vyložené příležitosti nedostali, naopak inkasovali z hole Kohouta do prázdné branky a po duelu s Libercem v prvním kole prohráli i druhé domácí střetnutí sezony.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:32. Marcinko Hosté: 26:55. Kunc, 43:38. Orsava, 47:02. Fridrich, 59:04. Kohout Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Bartejs, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Svoboda – Pospíšil, H. Zohorna, Flek (A) – Zaťovič (C), Cingel, Rachůnek – Konečný, Marcinko (A), Kos – Říčka, Kollár, Jedlička. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Rašner, Rutar, Škůrek – Káňa (A), Kusko, Kohout – Fridrich, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Ministr. Rozhodčí Cabák, Stano – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6624 diváků

Třinec potřetí v řadě padl, nájezdy zvládla Boleslav

Třinec otevřel skóre v čase 6:14 při Závorově trestu. Gól dal Addamo, od něhož se puk odrazil po přihrávce Teplého do mladoboleslavského kapitána Jánošíka a za Furcha.

Středočeši se snažili odpovědět, ale Dvořáček ani Skalický Kacetla nepřekonali. V 19. minutě zůstal dlouho ležet na ledě domácí útočník Hradec, který inkasoval v souboji u mantinelu ránu loktem do nosu a do hry se nevrátil.

Po 58 sekundách druhé části vyrovnal Junttila, který prostřeli Kacetla po Pavlíkově průniku před branku. Ve 25. minutě se dostal do úniku domácí Buchtele, ale bekhendovým blafákem na gólmana Ocelářů nevyzrál.

V čase 25:41 už otočil stav Fořt, který pohotově poslal za Kacetla Stránského nabídku. Při Daňově trestu mohli zvýšit náskok Bruslařského klubu Rekonen a Buchtele.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se hosté ubránili při Marinčinově vyloučení. Ve 45. minutě právě Marinčin vyrovnal, když se po Hrehorčákově přihrávce trefil z pozice mezi kruhy k pravé tyči. V čase 49:08 se vrátili domácí do vedení. Čajkův forhendový blafák v úniku zastavil Kacetl pravým betonem, ale podle videozáznamu až za brankovou čárou. Vzápětí překonal Kacetla i Dvořáček, kvůli Bernardově faulu gól neplatil.

V oslabení se Mladá Boleslav ubránila, v 54. minutě už Třinec vyrovnal. Furch ještě Daňovu dorážku vytěsnil, ale Hudáček doklepl puk do odkryté branky. Prodloužení málem odvrátil střelou od modré čáry Marinčin. V nastavení nejdříve zahrozil Daňo a na druhé straně neproměnil únik Čajka. Kacetl zlikvidoval i šanci Buchteleho. V rozstřelu se za domácí prosadili Fořt, Bernad i Čajka, za Oceláře uspěl jen Daňo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:58. Junttila, 25:40. Fořt, 49:08. Čajka, . Bernad Hosté: 06:13. Addamo, 44:35. Marinčin, 53:17. Hudáček Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Skalický, Fořt (A), Doležal – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Junttila, Hradec, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin (A), Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek, Mrtka – Daňo, Cienciala, Hudáček – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Teplý, Roman, Addamo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Sikora. Rozhodčí Šindel, Květoň – Lhotský, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3521 diváků

Plzeň bodovala v Liberci, vyhrála v prodloužení

Plzeň do utkání vlétla a již po 31 sekundách šla do vedení. Lalancettovo nahození dorazil za Kváčova záda nikým nehlídaný Söderlund. Liberec mohl odpovědět v přesilové hře, největší šanci měl ale z rychlého kontru hostující Lev. Kváča však proti jeho střele ale dobře zasáhnul.

Domácím se i v dalším průběhu první třetiny příliš nedařilo a Hrenák v brance hostů byl prakticky bez práce. Do dvoubrankového vedení mohl Indiány poslat Zámorský, jeho střelu bez přípravy ale zastavila pravá tyč. V závěru první dvacetiminutovky přeci jen zahrozili také Tygři, Hrenák ale ostrou ránu Thomase s obtížemi lapil.

Na začátku druhého dějství hráli Severočeši v početní výhodě, nesehráli ji ale vůbec dobře. Na opačné straně měl gólovou šanci Merežko, Kváča ale vytáhnul výborný zákrok. Udeřili tak domácí. Ve 27. minutě se Faško-Rudáš protáhnul kolem pravého mantinelu a přihrávkou přes brankoviště našel volného Dernera, který střelou do odkryté branky vyrovnal.

Západočechům mohl v přesilovce vrátit vedení Simon, Kváčovi ale proti jeho střele z mezikruží pomohla horní tyč. Na druhé straně se zase po návratu z trestné lavice až před Hrenáka prosmýknul Budík, ani on ale neskóroval.

V úvodu třetí části se po pasu Lalancetta v gólové šanci ocitnul opět Merežko, Kváča ale svůj tým podržel. Další příležitost strhnout zápas na svou stranu měli Plzeňští v početní výhodě, Liberec se ale výborně ubránil. Poté následovaly dvě přesilovky domácích v rychlém sledu za sebou, Liberečtí ale Hrenáka vůbec neohrozili. Rozhodnutí tak měl na hokejce v další přesilové hře Indiánů Holešinský, zblízka ale těsně minul.

Zápas se tak prodlužoval. Z výhry se nakonec radovali hosté, v 62. minutě se přesně nad Kváčovo rameno trefil Rubins.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:07. Derner Hosté: 00:31. Söderlund, 61:25. Rubins Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner (A), Petrovický, Aubrecht, Krutil – Faško-Rudáš, Filippi (C), Thomas – Flynn, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Zachar, Vlach (A), Handl. Hosté: Hrenák (Malík) – Rubins (A), Zámorský, Malák, Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Söderlund, Lalancette, Lev (A) – Archambault, Mertl, Holešinský – Schleiss (C), Klepiš, Simon – Mužík, Urban, Matýs. Rozhodčí Pražák, Barek – Frodl, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec