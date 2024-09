Kladno táhne bek, který se vyhrabal z první ligy. Snový vstup, libuje si

Tento restart zatím funguje. A možná až nečekaně dobře. Kladno má na začátku sezony nového tahouna v obraně. Zatímco skokan minulé sezony Jiří Ticháček stále čeká na první bod, útok od začátku skvěle podporuje Tomáš Hanousek (26). Zadák, který se poslední dva roky spíše toulal o patro níž, gólem a čtyřmi asistencemi dokonce vede bodování Rytířů. „Myslím si, že asi každý si svůj návrat do extraligy představuje, jak nejlépe to jde. Ohromně si vážím toho, jak se mi daří,“ usmíval se po výhře 4:1 nad Kometou.

S nadnesením by se dalo říct, že prožívá na startu ročníku svoji osobní renesanci v extralize. Návrat do elitní soutěže odpálil Tomáš Hanousek ve velkém stylu. Letní kladenská posila v posledních třech zápasech pětkrát bodovala. Někdejší zadák Bílých Tygrů, jenž hraje ve třetí obraně se Slovákem Martinen Nemčíkem, měl velký podíl na dvou domácích výhrách nad Spartou i Kometou. Že už stihl nahrát na gól Jaromíru Jágrovi , vnímá jako „snový“ bonus.

„Určitě je to snový vstup. Bylo by fajn, kdyby to takhle pokračovalo, ale důležitý jsou tři body pro tým. Jsme jeden tým, ne banda individuí. Doufám, že body budeme pravidelně sbírat,“ říkal rodák ze Slaného po dvoubodovém představení proti Brnu.

Před dvěma roky se přitom zdálo, že je Hanousek z české nejvyšší soutěže spíš na ústupu. Dříve velký talent, který hokejově vyrostl ve švédském Södertälje, kde mimochodem vešel do dospělého hokeje David Pastrňák , se po konci v Liberci mezi českou elitou nedokázal uchytit.

Nevyšlo to v Karlových Varech, ani v tehdy sestupujícím Zlíně, ze kterého se stěhoval do Mladé Boleslavi. V klubu z města automobilů Hanousek sice vydržel do následující sezony, už po pěti zápasech se ale pakoval do prvoligové Slavie, kterou podobně rychle vyměnil za béčko Pardubic. Záložnímu týmu Dynama nakonec pomohl v odvrácení sestupu solidními 19 body (5+14).

K nabídnutí rychlého lasa z extraligy Hanouskovy výkony nestačily. Český bek, který má i švédský pas, se ale rozhodl být trpělivý. Vzal nabídku z Prostějova, kde strávil celý uplynulý ročník. A jak se i nyní ukazuje, krok zpátky se odchovanci Kralup nad Vltavou vyplatil. „Věřím, že to tak mělo být,“ vracel se dvojnásobný majitel stříbra z finále extraligového play off 2019 a 2021 k setrvání o patro níž.

Bek, jehož si ještě u Bílých Tygrů bral do parády Ladislav Šmíd, v dresu Jestřábů ukázal své ofenzivní choutky. Se 34 body za 10 gólů a 24 asistencí si podmanil bodování mezi prvoligovými obránci, díky čemuž si vysloužil i Cenu Ondřeje Buchtely pro nejlepšího beka soutěže.

„Žene mě dopředu vidina toho, že pokud by se mi tady dařilo, mohl bych se ještě třeba podívat zpátky do extraligy,“ přiznal Hanousek v průběhu minulé sezony. Po vydařeném ročníku možnost k extraligovému návratu skutečně přišla. Ozvalo se Kladno, kterému se za nabídnutou příležitost zatím náramně odvděčuje. „Budu dělat všechno pro to, aby to tak pokračovalo a vyhrávali jsme,“ slíbil momentálně nejproduktivnější Rytíř.

TOMÁŠ HANOUSEK narozen: 3. června 1998 (26 let) ve Slaném pozice: obránce klub: Rytíři Kladno kariéra: Znojmo (2017), Benátky nad Jizerou (2017-19, 2020-21), Liberec (2018-21), Karlovy Vary (2021), Zlín (2021-22), Mladá Boleslav (2022), Slavia (2022), Pardubice B (2022-23), Prostějov (2023-24), Kladno (2024-?) úspěchy: 2x vicemistr extraligy 2018-19 a 2020-21 osobní ocenění: nejproduktivnější obránce první ligy 2023-24, Cena Ondřeje Buchtely pro nejlepšího obránce první ligy 2023-24

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE