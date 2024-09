A zase ta třetí třetina! Vítkovický Barinka: Už se to nesmí opakovat

Kdyby se hrál hokej jen prvních čtyřicet minut, Tipsport extraliga by měla po pěti kolech další stoprocentní tým. Ve sportu ale slovo „kdyby“ neplatí. Vítkovickým hokejistům vstupy do zápasů vycházejí, zvlášť povedené mívají druhé třetiny, jenže pak už začínají ztrácet. Nejinak tomu bylo v 5. kole, kdy do Ostravy přijely favorizované Pardubice. Ačkoliv Brukův tým do 50. minuty vedl 3:1, všechny body nakonec sebrali Východočeši. „Mrzí to, protože třetí třetinu jsme z mého pohledu rozehráli velice slušně až do desáté minuty, kdy jsme udělali chybu a Pardubice se dostaly na dostřel. Pak už měly veliký tlak a nutily nás k dalším chybám a faulům,“ popisoval trenér Ostravanů.

Vítkovice zatím pokaždé ještě v polovině závěrečné třetiny vedly, k tříbodovému zisku však dotáhly jen zápasy v Liberci a doma s Olomoucí. Ale co dál?

V prvním kole srovnal na 2:2 v čase 51:34 plzeňský Tomáš Mertl, aby následné prodloužení naklonil na „škodováckou“ stranu Igor Merežko.

Při ocelářském derby smazal nulu z konta Třineckých Viliam Čacho přesně osm minut před koncem, nastavení pak rozsekl vítkovický Anthony Nellis.

Poslední gól Dynama? Moje chyba

A do třetice? Vedení 3:1 nad Pardubicemi, jenže... Dvakrát bum, jednou prásk a rázem bylo hotovo! Trefy Lukáše Radila, Martina Kauta a Tomáše Vondráčka zapříčinily první bezbodový večer Ridery. „Poslední gól mě štve, byla to má chyba. Vůbec nevím, kudy mi to prošlo,“ káral se Lukáš Pařík, jemuž vítkovický soutěžní debut pořádně zhořkl.

Resumé po pěti dobře rozehraných zápasech? Devět bodů. Nic špatného, nadprůměr, ale v Ostravě moc dobře vědí, že punktů měli získat víc.

„Po zápase se to vždycky lehce říká, když to takhle dopadlo. Možná je to pro nás dobrá zkušenost, ale už se to nesmí opakovat. Něco jsme si k tomu i řekli, takhle to v posledních třetinách nepůjde. Když máme vedení, musíme zapnout a bojovat jeden za druhého,“ burcoval Marcel Barinka. „Náskok 3:1 se v hokeji proti tak dobrému týmu ztrácet nemá, ale nechali jsme si to utéct.“

Barinka se proti Pardubicím dvakrát prosadil v početních výhodách, což je zatím největší zbraň modrobílých, kteří využili hned 11 z celkových 25 možností. Přesilovková úspěšnost 44 % je řadí na extraligový vrchol.

„Dennodenně je s asistentem trenéra cvičíme, jdou nám, za což jsme rádi. Můžeme si tím hodně pomoct,“ kvitoval Barinka. „Když budou vycházet pořád, máme se o co opřít,“ doplnil Bruk.

Složitý přesilovkový test ale čeká na Vítkovické už v neděli v Karlových Varech, které jsou naopak nejlepším týmem na oslabení.

