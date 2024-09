Červenka? Jeden z nejlepších v historii, smeká Radil. Ostrava mu sedí

Když přijel do Ostravy na den přesně před rokem, tehdy mátožné Vítkovice sestřelil hattrickem. Lukáš Radil v dějišti tří mistrovství světa řádil znovu, byť tentokrát kladli domácí daleko větší odpor. Extraligový favorit ještě v 50. minutě prohrával o dva góly, po bleskovém obratu ale tři body nakonec uzmul. „Zrovna tady jsem to měl rád už jako malý, možná to nějakou spojitost má,“ usmívá se střelec dvou pardubických branek po výhře 4:3.

Spadl vám kámen ze srdce? Dlouho to totiž na tříbodový zisk nevypadalo.

„Celkově to bylo strašně těžké, Vítkovice hrají výborně, mají lauf a jdou jim přesilovky. Navíc se jim v nich podařilo skórovat... Sice jsme se dostali do nepříznivého stavu, ale zvládli jsme to.“

V první třetině jste byli jasně lepší. Kdy nastal zlom, že druhá část byla zcela odlišná?

„Říkali jsme si, že na Vítkovice bychom chtěli vlítnout a ukázat jim, že zápas budeme diktovat my. Pak ale bohužel přišly fauly a oni dostali přesilovky.“

Před zápasem v nich měli téměř 43% využití. Dávali jste si o to větší pozor?

„Určité věci jsme si k tomu říkali, ale zároveň jsme věděli, že se tam točí a dost improvizují. Bylo těžké držet mustr, abychom je dokázali ubránit. Nějaké skuliny tam našli.“

Také vy jste si však přesilovkami pomohli.

„U mého prvního gólu mě krásně našel Robert Kousal, byla to milimetrová přihrávka a já se už snažil jen trefit bránu. Hrajeme spolu dvě sezony, známe se, funguje to.“

Na první gól v sezoně jste navázal i druhým. Oddechl jste si, že čekání je u konce?

„To nevím, ale určitě to pomůže. (usmívá se) Nějaké šance jsem měl už předtím.“

Když jste po dvou třetinách prohrávali 1:3, bylo v kabině dusno?

„Ani ne, říkali jsme si, že minulou sezonu jsme podobné zápasy taky dokázali otáčet a mohli bychom to zkusit i teď. Povedlo se, pro nás je to hodně důležité i psychicky. Stmelilo to celý tým. Když se podaří otočit takové zápasy, dělá to hodně a dodává to sílu.“

Debakl z Českých Budějovic je tak zapomenut?

„Tam nám nic nevyšlo a jim naopak vyšlo úplně všechno. Někdy to tak bývá.“ (pokrčí rameny)

Jak velký přínos má zatím Roman Červenka na pardubický tým?

„On je skvělý hráč, jeden z nejlepších v naší historii. Je paráda, že s ním můžeme být v kabině. Když ho v určitých věcech sledujeme, je bezkonkurenční a nejlepší. Máme se co učit, i s nějakým přístupem. Super lídr.“

