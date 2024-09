Hádka o baráž. Šéf extraligy k 1. lize: Nejednají, přikazují, ať rozhodneme

Sdružení prvoligových klubů tvrdí, že vydáváte zkreslující informace a že naopak jste to vy, kdo nechce o ničem jednat. Můžete celou věc vysvětlit?

„Těžko, protože to není pravda. Několik let zpátky i letos jsme posílali návrhy na změny systému 1. ligy i jejího play off. Na to nám nepřišla žádná reakce, což je věc, o které jsem na tiskové konferenci mluvil. Možná došlo k nějakému nepochopení. Co se týká přímého sestupu a postupu, o něm jsme zatím společně vůbec nejednali. Dali jsme si příslib, že se potkáme a budeme řešit, co možné je a co ne. Dáváme si i dohromady informace z evropských lig, s tím je chceme seznámit. Nevím, co na tom je za nepravdy, nebo zkreslující informace. Takhle to zkrátka je.“

Počkejte, vy dáváte 1. lize návrhy a řídí ji svaz. Nepřišla tedy žádná odpověď od něj, ani od nově vzniklého Sdružení prvoligových klubů SPK?

„Nemáme odpověď od nikoho, pouze neoficiální informace, že se tím nezabývali.“

Ředitel SPK Daniel Sadil tvrdí, že vám navrhují změny v systému sestupu a postupu. Setkali jste se, oni posílají maily. Jste to vy, kdo nereaguje podle něj.