Hradec poprvé v laufu: Pořád umíme! Zvedli jsme se, nervozita opadla

Nejhorší defenziva v lize předvedla tentokrát brilantní práci. Mountfield HK hraje už roky stejně, nejlepší obrana je, když k vám soupeř ani nedojede. A proti Plzni se na svůj osvědčený mustr vrátil. „Byli jsme úplně bezzubí a neměli nic,“ ulevil si plzeňský útočník a někdejší válečník Hradce Jakub Lev.

Mountfield vyjel z posledního místa, první výhry v klubu se dočkal brankář Stanislav Škorvánek. Poprvé v sezoně se povedlo, že tým odehrál vzadu zápas s nulou. Takže tady za jedna. I když... „Spíš za dva, nebo dva mínus,“ zavrtěl hlavou asistent Tomáš Hamara. „Vždycky se nějaká chyba udělá, ale zvedli jsme se. Tentokrát určitě pomohlo, že jsme dali góly a pak hráli víc v klidu. Konečně jsme se prosadili, takže se nedostavila vzadu žádná nervozita,“ oddychl si.

Přitom Plzeň přijela nabuzená na další fajn večírek. Šla na ni chvála, jak porcovala Liberec, naposledy doma střelila Kometu. Ale v Hradci to dopadlo tak, jak kdybyste chtěli rozsvítit a někdo vám vyšrouboval žárovky. „Nechtěli jsme je nechat chodit do brejků, hrají takhle delší dobu. Sám jsem to tady zažil, jen jsme bohužel špatně rozebírali hráče ve druhé vlně,“ štvalo Lva.

Roli hradeckých kanónů tentokrát obstarali obránci, trefili se Kalina, Pláněk a Freibergs. „Dostat tři góly z druhé vlny je naše chyba, chyba útočníků. Situace od nás dobruslené byly, ale hlavu na krku máme proto, aby se otáčela, ne aby se dívala jen na puk,“ komentoval trefy soupeře Lev.

Plzeň nejdřív působila, že zkusí Hradec utrápit. Jen ať si pěkně ti fofrníci v černém jezdí do nachystaného neprostupného lesa. Škodovka nachystala ve středním pásmu val, který se tvářil, že branku odveze někam do chodby, odkud vyjíždí rolba, a Mountfield ji nenajde.

Našel. Dvě chyby, dva góly, dvě střely od beků. Rána Martina Pláňka musela kousnout hodně, protože za Dávida Hrenáka profičela čtyři sekundy před koncem první třetiny. No a Aleš Jergl úplně stejně načal i druhou část, po 23 sekundách zase kravál a hradecká radost. Hotovo, 3:0. „Uklidnili se. Víme, že chodí rychle na forček, ale nevyrovnali jsme se s tím. Vyhráli zaslouženě, byli lepší,“ uznal Lev.

Třetí gól ho hodně štval: „Chcete něco změnit, přijdete ze šatny a dostanete na 3:0. Naše lajna měla třetinu zahájit, aby se ráz zápasu změnil. Jenže my začali úplně na hov... Pardon.“ Od té chvíle Mountfield zápas v pohodě hlídal a čtvrtý kousek přidal ještě Ralfs Freibergs.

