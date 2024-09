Hradec dál tápe. Že nehraju víc? Takhle se na to nedívám, říká střelec Pour

Třinecký útočník Daniel Kurovský se řítí s pukem do akce • ČTK / Pryček Vladimír

Trápícímu se Mountfieldu pomáhá, jak jen se dá, avšak týmové výsledky to nepřináší. Jakub Pour průměrně na ledě pobývá pouze třináct a půl minuty, i tak ale vládne produktivitě (4+1) posledního celku tabulky. S mladičkým Adamem Novotným a Martinem Štohanzlem si vyhoví, rve se, boduje, jenže v hierarchii kouče Tomáše Martince se stále neposouvá. „Samozřejmě chci týmu pomáhat, hrát svou hru, ale úplně nejdůležitější je na konci dne stejně vítězství. A to nepřichází,“ štve pětadvacetiletého útočníka po prohře 1:4 v Třinci.

Budete muset trenéry ještě přesvědčit, aby vás stavěli častěji?

„Takhle se na to nedívám. S kluky, s nimiž nastupuju, se snažíme předvádět hokej, který nás zdobí a pomáhá týmu.“

Letním posilám Dmowskému či Batnovi se zatím nedaří. Mají to už v hlavě?

„To je otázka na ně, takže na to odpověď nemám.“

Po zápase jste zůstali v kabině trochu déle. Co tam proběhlo?

„Samozřejmě všichni situaci vnímáme. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Každý z nás musí další den přijít a říct si, že prostě jdeme vyhrát a odpíchnout se. Takhle to dál nejde.“

Čím konkrétně se nakopnout?

„Těžko říct, třeba před Třincem jsme to tam směřovali už od rána. Chtěli jsme začít aktivně, chtěli jsme hrát hokej, který nás zdobí. Bohužel se ale nehraje dvacet minut. Máme výpadky, které nás sráží. Nemůžeme mít ale hlavy dole. Další den musíme jít do práce a zvednout se.“

Sráží vás i nedisciplinovanost, třeba tresty za příliš mnoho hráčů na ledě.

„Co jsem viděl, bylo to na obou stranách, ale oni trestali a my ne. Je to jednoduché… (krčí rameny) Přesilovky víceméně rozhodují zápasy, které pak jsou o jednom gólu. Na nich musíme zapracovat.“

Každopádně z individuálního pohledu se vám daří. Jste zatím v Hradci spokojený?

„Je to změna. Vše se prostě odvíjí podle toho, jak se daří týmu. Zatím nám to nejde, budeme pracovat, ale po lidské stránce se mi v Hradci líbí.“

Musel jste si zvykat na jiný styl? Asi daleko bruslivější...

„Myslím si, že i já svým pohybem a stylem dokážu pomoct. Snažím se hrát furt stejný hokej, který jsem hrál. Poslouchám trenéry, aby i oni byli spokojení.“

V úterý potkáte „svou“ Plzeň. Těšíte se?

„Bude to speciální, protože v Plzni jsem vyrostl. Těším se. Pro nás je teď ale daleko důležitější, abychom to zvládli.“

Nějaká hecovačka s bývalými spoluhráči proběhne?

„Určitě. Myslím si, že až přijedou, s někým se potkám a pokecám. Asi se trochu i popíchneme.“

