Soud chce po Varaďovi konkrétní argumenty. Pardubicím vyšlo odvolání

U soudu na úsměvy většinou moc prostor není. Když si před jednací síní podávali ruku právníci Pardubic a Václava Varadi, lehounké jiskry v očích vidět byly. Na jedné straně Mgr. Sedlařík, na druhé Mgr. Sedláček. První navíc dorazil z kanceláře „Brož-Sedlatý“. Chybělo už jen, aby se přišel podívat kapitán Pardubic Lukáš Sedlák...

Ne, fóry stranou. Václav Varaďa žaloval svůj bývalý klub za náhradu škody v celkové výši 11,6 milionu plus úroky ve výši 14,75 %. Dále žádá od Dynama Pardubice, ať si zaplatí omluvu v deníku Sport a na iSport.cz, že ho poškodila slova majitele klubu Petra Dědka. Navíc chce uhradit náklady na řízení ve výši přes 750 tisíc.

Okresní soud dal Varaďovi nejdřív zapravdu, ovšem za Pardubice se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil. Na straně Dynama vznikla chyba.

U odvolání před krajským soudem už bylo vše jinak. Tentokrát nikdo nechyběl. Obě strany vyslaly na jednání své zástupce, neúčastnil se ho ani Václav Varaďa, ani nikdo z hokeje.

Na začátku předseda senátu napomenul pardubického zástupce: „Jenom pro upozornění. Posílat takto rozsáhlé vyjádření soudu odpoledne den před jednáním, když se předtím váš klient nevyjádřil ve třicetidenní lhůtě soudu? Bylo by vhodné zasílat dříve, i když ho označujete jako urgentní. Soud by měl mít čas se se vším seznámit.“

Vítka právního zástupce Dědkova klubu nevykolejila: „Reaguje se na dokumentaci žalobce, která nám byla doručena ze strany soudu minulý týden ve čtvrtek odpoledne. Byl potřeba čas na přípravu našeho vyjádření.“

Podle prvního rozhodnutí měly Pardubice Varaďovi zaplatit 11,6 milionu, k tomu uhradit náklady na řízení a omluvit se. Odvolání ale nemířilo sem. Cílilo na fakt, že v žalobě i v rozhodnutí je hodně děr a soud takový verdikt vydat neměl.

Vyšší instance dala této cestě zapravdu a předseda senátu vylíčil, že žaloba je ze strany Varaďova týmu navíc příliš nekonkrétní a měla by jít určitě do větších detailů. „V obsahu byla neurčitá, nedostatečná. Když chcete něco sankcionovat, musíte popsat, že došlo k porušení. V žalobě chybí podrobné tvrzení, v čem došlo k porušení toho, co bylo chráněno,“ zaznělo mimo jiné od soudce.

Zajímavostí, která v síni zazněla, je oficiální výše odměny, kterou kouč dostával. Suma bez prémií činila v Pardubicích 500 tisíc měsíčně. Podle odhadů deníku Sport mělo jít přitom o sumu 700-800 tisíc. Realita byla nakonec o něco nižší, nicméně i tahle suma je mezi extraligovými trenéry unikátní. Navíc kouč patrně neměl v klubu doložku o vyplacení ze zbytku smlouvy, protože se domáhá „jen“ šesti milionů, které měl dostat za jeden rok práce.

Detaily, v čem konkrétně spočívala armádní šikana, o které mluvil v rozhovoru pro deník Sport Petr Dědek, nebo proč se klub s Varaďou rozešel, u krajského soudu nezazněly. O nich a dokazování, kdo má, či nemá pravdu, tentokrát jednání nebylo.

Šlo vyloženě o to, zda okresní soud mohl rozhodnout, jak rozhodl. Sem mířilo pardubické odvolání, nikam jinam, k žádnému detailu z práce trenéra.

Když soud vyhověl odvolání, obeznámil obě strany, že po doručení rozsudku může poškozená strana, tedy Václav Varaďa, podat dovolání. Může rozporovat, že krajský soud rozhodl špatně, tím pádem okresní soud měl na svůj verdikt právo. Jestli tak neučiní, věc zamíří zpět k okresnímu soudu, v případě, že o to Varaďa dál bude stát, nebo nedojde k mimosoudnímu vyrovnání.

Tam už by se pravděpodobně řešila skutečná podstata problému. Pardubice by tak patrně musely předložit důkazy, proč viděly jako legitimní kouče propustit bez jím navrhovaného odstupného. A taky, v čem spočívaly metody zavánějící s armádní šikanou.

Když jednání skončilo, atmosféra na chodbě už zdaleka nepůsobila tak pohodově jak před startem jednání. Víc se spěchalo. „Věc komentovat nebudu, ale poprosím vás, abyste se obrátili přímo na tiskového mluvčího klubu,“ jen oznámil Ondřej Sedlařík. Když se chystal odejít, omylem podrazil odcházejícího kolegu druhé strany. „Pardon, pardon, to nebylo naschvál.“

Dušan Sedláček přežil, náraz nakonec ustál bez pádu. „Nechtěl bych se k této věci vyjadřovat. Vyjádří se sám pan Varaďa,“ pronesl jeho advokát.