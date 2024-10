ONLINE: Kladno hraje 2:2 v Plzni. Kometa - Motor 0:0. Souboj na dně

Ve dvou dohrávkách hokejové Tipsport extraligy se představují především týmy ze spodku tabulky. Dvanáctá Plzeň hraje s Kladnem, které sice naposledy doma (poprvé) prohrálo, momentálně se ovšem nacházejí v mnohem lepší pozici. V případě výhry by Rytíři mohli atakovat elitní čtyřku. Zajímavý souboj je nepochybně mezi předposlední Kometou a posledními Českými Budějovicemi. Do Brna se sice po dvou letech vrátil americký snajpr Peter Mueller, do středečního duelu ale ještě nenastoupí. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.