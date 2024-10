Sýkora k lovu kouče: Zbrklí nebudeme. Řešení z B týmu? Může se stát cokoliv

Pardubice si cestu za velkými plány zkomplikovaly. V Lize mistrů prohrály doma s Lahti 2:3 a aby postoupily do play off, musí za týden vyhrát v Sheffieldu. Ale zásadní zpráva zní, že na lavičce je po abdikaci Marka Zadiny cepoval Václav Baďouček. Nouzové řešení z B týmu? „V případě, že se nenajde vhodný kandidát, může se stát cokoliv,“ připustil sportovní manažer Petr Sýkora, že zkušený kouč může zůstat. Vyjádřil se i k jednání s Miloslavem Hořavou a Zadinově konci.

Po porážce s Lahti přišel sportovní manažer Petr Sýkora mezi novináře řešit situaci, která v Pardubicích nastala. Jak deník Sport v minulých týdnech referoval, víc a víc se řešilo silné jméno do realizačního týmu. Jenže věci nakonec nabraly jiný spád, když nevyšly námluvy s Miloslavem Hořavou. Marek Zadina položil v úterý večer funkci šéfa střídačky.

„Pořád si musíme vyhodnotit, co se stalo a proč v noci padlo nějaké rozhodnutí, které jsme respektovali. Zatím to nijak víc komentovat nechceme,“ nadechl se Sýkora.

Takže koho místo Zadiny? Rozebírat jména nemělo smysl: „To bych tady vůbec vytahovat nechtěl. Je na nás, koho oslovíme.“

Jen se rázně ohradil proti tezi, že do šlamastiky se klub teď dostal především proto, že celkově byl realizační tým nezkušený: „Předně bych chtěl říct, že nemám názor, který slyším tak často. Za lidmi stojíme, protože to jsou kvalitní trenéři a Marek Zadina je určitě jeden z těch lepších trenérů v extralize, který tady odvedl kus práce. Třeba se tady v budoucnu zase potkáme.“

Fakta znějí ale takhle: Marek Zadina začínal svoji druhou sezonu jako hlavní trenér, první od začátku. Vít Černohous do klubu přišel jako trenér dovedností, najednou ho situace po konci Václava Varadi vystřelila do role asistenta trenéra, kam nepřicházel a nikdy v ní nepůsobil. Václav Kočí odehrál stovky zápasů v extralize, ale dosud jen krátce působil u mládeže, poslední sezonu netrénoval nikde.

Jestli Zadinu zlomila vrtkavá situace s vyjednáváním kolem Miloslava Hořavy, sportovní manažer prozradit nechtěl. Nakonec ale přeci jen připustil, že sám by viděl realizační tým v trochu jiné podobě: „Chtěli jsme posílit pozici asistenta už delší dobu.“ Logicky se nabízí pohled, proč to už klub dávno neudělal, když si z hráčského trhu dovede koupit prakticky kohokoliv.

Podle informací deníku Sport klub hodně stál o Hořavu. Tak nejspíš zněl plán číslo jedna, že on by nakonec Zadinovi mohl sloužit jako pevná a zkušená opora. Jenže tahle varianta patrně v pondělí padla. A začaly turbulence, které vyvrcholily rezignací trenéra. „My jsme nic takového neříkali, jsou to spekulace, které se vám nepotvrdily,“ odvětil Sýkora na otázku, zda měl Hořava v pondělí nastoupit do práce. „Nějaké možnosti řešíme. Chceme to provést s rozvahou, nečekejte něco zbrklého, trenér nám musí zapadnout do koncepce,“ přidal.

Zatím je hlavním mužem, který vede Pardubice, Václav Baďouček. Dvaašedesátiletý trenér působí v extralize od roku 2004, naposledy trénoval v extralize Plzeň ve dvojici s Milošem Říhou mladším.

Pikantní je, že v roce 2023 zachránil s pardubickým B týmem 1. ligu, načež u týmu skončil, protože k němu vedení převelelo Richarda Krále. Baďouček se do Pardubic vrátil oklikou přes Znojmo jako manažer B týmu. Teď se postavil na lavičku áčka.

„Je to velmi kvalitní trenér, má hodně zkušenosti, tým uklidní. Věříme, že on nám dá prostor, abychom se rozhodli správně. Nic nás netlačí, abychom to udělali v následujících dnech. Je potřeba postupovat s rozvahou,“ komentoval Sýkora současnou pozici hlavního trenéra. Minimálně o jednoho muže chce realizační tým teď rozšířit. A jestli může zůstat i Baďouček? „V případě, že se nenajde vhodný kandidát, může se stát cokoliv,“ připustil Sýkora.

