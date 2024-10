Kometa si pomohla ještě bez Muellera. Kdy přiletí? Postava slavil jako Klimeš

Motor zase „chcípl“. Už pět zápasů je Čihákova družina bodově na suchu a v tabulce má všechny celky nad sebou. Další bodíky nechala bez střeleckého odporu v Brně (0:3), kde se domácí naladili na příjezd střelce Petera Muellera. Na tréninku bude pálit na Michala Postavu, který schoval do chráničů první extraligovou nulu v kariéře. „Nevím, kdy Peter přiletí. Letenky jsem nekupoval,“ prohodil trenér Kamil Pokorný. Podle informací iSport.cz. by se měl v Brně objevit nejpozději zítra.

Jen závěrečný pěstní souboj mezi Marošem Jedličkou a Johnem Williamem Reillym skončil triumfem Českých Budějovic. Zámořský zadák rozdal více přesných ran, byť nakonec skončil na zádech na ledě. Chabá útěcha pro hosty, kteří totálně vybouchli v koncovce. „Nepadá nám to tam. I když tomu kluci jdou naproti,“ povzdechl si kouč Ladislav Čihák. „Musíme být trpěliví. Nepůjde to nastartovat tak rychle. Furt tvrdě pracujeme, potřebujeme víc klidu,“ dodal.

Kdo viděl prvních dvacetiminutovku, pochopí, proč oba týmy dřepí u extraligového dna. Hosté zazdili dvě přesilovky, odehráli je prachmizerně. Domácí se zase nemohli i kvůli trestům dostat do tempa, srovnat formace. „Vůbec jsme se nenastartovali,“ viděl kouč Kamil Pokorný. Točilo se třináct útočníků, mezi nimi už byl poprvé v sezoně uzdravený Zdeněk Okál. V extralize nastoupil poprvé od konce března a mimo čtyři útoky vystrčil mladíka Jakuba Kose. Ten nicméně do hry skákal, udržel si místo v oslabení.

V sestavě ještě scházel slovutný snajpr Peter Mueller, jehož příchod klub ve středu potvrdil, ovšem počítat s ním zatím nemůže. Šestatřicetiletý útočník přiletí z Ameriky až těsně před pátečním duelem s Vítkovicemi. Ještě není jisté, jestli se ho aktivně zúčastní. Bude záležet na tom, jak se bude po dlouhém letu a herní pauze cítit. „Čekáme od něj produktivitu při hře pět na pět a v přesilovce, že bude tím zabijákem, jakým býval,“ prohlásil Pokorný.

Že Kometa spolehlivého střelce potřebuje, je jasné. Potvrdilo se to také proti Jihočechům. Za dvě třetiny se trefil jako jediný Adam Zbořil, jenž zblízka obstřelil Kloučkovu vyrážečku. Na Muellera mohl dát zapomenout dalším zásahem, jenže po faulu Pavla Pýchy na Hynka Zohornu neproměnil trestné střílení. Snažil se gólmana rozhýbat, ovšem ve finále nezvedl puk přes jeho natažený beton.

Moře práce měl také na druhé straně Michal Postava. Činil se náramně, a když mu puk po Kubíkově ráně vypadl, odklidili ho spoluhráči do bezpečí. Po Pechově střele mu pomohla horní tyčka. Čistý štít udržel až do konce. Byl pro něj první mezi elitou, kde je po příchodu z Přerova nováčkem a jedničkou svého týmu. „Ta nula byla vydřená. Jsem obrovsky rád, že se to povedlo. Musím pochválit kluky, co hráli oslabení. První třetinu jsme udrželi 0:0 a od toho jsme se mohli odrazit,“ ulevil si.

Fanoušci ve středu večer často skandovali jeho jméno. „Nedal soupeři čuchnout. Neudělal jediný pohyb navíc. Dodával mužstvu klid,“ podotkl Pokorný. „Byl jsem dobře nachystaný. Snažil jsem se připravit s chladnou hlavou. Řídil jsem se přítomností,“ líčil flegmatik Postava, jenž na oslavu čistého konta povalil branku. Tuhle oslavu viděl u Lukáše Klimeše, gólmana Vítkovic, který také působil v Kometě. „Trošku jsem se inspiroval,“ usmál se.

Od druhé části měl zápas přece jen grády, nuda šla stranou. Kometa výrazně zvedla svůj výkon a Čihákův soubor se přidával. Tři body ponechal doma dravý Andrej Kollár, jenž po úniku z křídla procpal kotouč za Kloučka navzdory faulu protihráče. Výsledek ještě při power play neefektivního soka zkrášlil neúnavný Jakub Flek, který sebral u mantinelu puk a dovezl ho do prázdné klece. „Třetí třetinu jsme odehráli nejlíp,“ sdělil kouč Pokorný.

Kdo tedy přetlak v útoku odnese? Trenér zůstal tajemný. „V kabině teď nikdo jiný nesedí, nedokážu na to odpovědět. Zatím pracuju s tímto kádrem," reagoval Pokorný v narážce na Muellerův přílet. V ohrožení můžou být zejména bezbodoví Robert Říčka a Maroš Jedlička. Vyšší ice-time by rádi získali také mladíci Jakub Kos a Jakub Konečný.