Nepochopitelný kolaps v Plzni. Kruté, mohl jsem být za vola, řekl Straka

Kdo neviděl, neuvěří. Plzeň zažila zatmění. Indiány pohřbil nepochopitelný kolaps. Minutu před koncem třetí části hráli přesilovku. Místo, aby za stavu 3:3 zasadili Kladnu ránu do týla, byli při vyloučení kladenského Tralmakse brzy sami zralí na prášek podobného názvu. Schylovalo se k prodloužení, Rytíři ještě vyhodili kotouč. Všichni najednou přestali hrát. Až na Petra Straku, který sebral kotouč a v dohrávce 8. kola počtvrté propálil Nicka Malíka. Do hvizdu zbývaly tři sekundy.

Jaromír Jágr se sedm minut před koncem stáhl ze hry, Kladno proházelo lajny. Někteří další se do hry nedostali. Petr Straka naskočil zpátky až při oslabení poté, co rozhodčí po přezkumu u videa udělili vyšší trest Edvardsi Tralmaksovi za faul na Zámorského.

„Tušili jsme, že zápas může být dlouhý. Chystal jsem se na prodloužení a začal se trošku rozcvičovat. S Ondrou Bláhou jsme na ledě dlouho nebyli. Dali jsme si pár dřepů a čekali, co bude,“ líčil Straka. Pak se stalo něco, co nechápal snad nikdo. Diváci, domácí střídačka, ani hosté.

„Byl jsem někde kolem červené čáry a koukal kolem sebe. Nikoho jsem kolem sebe neviděl. Říkal jsem si, jestli jsem nepřeslechl písknutí, co se tady děje? Puk tam vletěl, nevěděl jsem, jestli už není konec. Možná bych byl za vola, kdybych tam přijel a před střelou zazněla siréna. Ale nevím. Je to pro mě nepochopitelné. Ohlédl jsem, kde jsou všichni,“ popisoval kladenský útočník.

Ještě si stihl kotouč vzít, zakončení mu vyšlo parádně. „Jsem za to strašně rád. Střela na zadní tyč, dal jsem do toho všechno, co jsem měl, a propálil gólmana. Pro nás cenné body,“ pokračoval. „Pro ně je to hrozně kruté, ale takový je sport. My jsme taky dostali gól v oslabení za stavu 1:2, kdy jsme měli hru pod kontrolou. To tak prostě někdy chodí,“ dodal.

„Přestali hrát. Štěstí se k nám přiklonilo, myslím, že vítězství bylo ubojované. Vyhráli jsme díky Adamu Brízgalovi, všichni viděli, jak nás podržel. Nakonec rozhodl Stráča. Tady ho nechtěli, máme ho my. Mohlo to dopadnout naopak,“ komentoval kladenský kapitán Radek Smoleňák.

Druhý útok, v němž nastupuje s Melkou a Jarůškem, Rytíře bodově táhne. Smoleňák dal v sedmi utkáních pět gólů. V Plzni postavil dvěma zásahy Melka základ kladenského vítězství, s Jarůškem coby vrchním podavačem. „Nesnažíme se hrát nějaký fantastický hokej, i když Tonda Melka si myslí, že má ruce. Ten jeho blafák na 1:2 bylo nejhorší, co se mohlo stát, protože to budu muset poslouchat dalších čtrnáct dní,“ vtipkoval Smoleňák.

Chvílemi divoký zápas rozhodl Petr Straka. A zrovna v Plzni, kde vyrostl, kam se v minulé sezoně vrátil, ale kde se s ním rozloučili. „Historie tam nějaká je, před půl rokem jsem byl vyplacen z smlouvy. Pikantní to je i v rom, že kluci budou chtít něco do kasy. Doufám, že mi to taky pomůže. Jsem rád za tu šanci po dvou sezonách, co jsem měl. Vím, že byly velmi špatné. Chci v první řadě bojovat o místo v týmu a mám obrovskou radost, že se mi podařilo zůstat po zkoušce v Kladně na celou sezonu. Snažím se odvděčit, že ještě můžu hrát extraligu,“ usmál se. Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE