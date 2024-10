Nový kouč proházel pardubické útoky. Bitva gólmanů nakonec pro Dynamo

Ne, nic lehkého pro Pardubice, ani náhodou. Liberci jezdily dobře nohy, taky vedl 1:0 a Dynamo muselo v poslední třetině mazat ztrátu. „Kvaky chytal taky výborně, hlavní je, že máme dva body. Dřeli jsme jak koně a zápas se otočil k nám,“ pochvaloval si brankář Pardubic Tomáš Vomáčka. On i Petr Kváča váleli.

Co viděli, většinou chytli a co ne, do střely strčili kus výstroje. Čekání na gól zlomil na konci druhé třetiny Marek Zachar. Využil, že na něj zrovna vyšel pomalejší David Musil. Jakmile převzal ve středním pásmu nahrávku, zapnul svoji hlavní zbraň, turbo. Kolem pardubického ranaře proletěl jak na raketě. Na podobné věci je expert, do šancí se uměl procpat vždycky, jen ne vždy v rychlosti poslechnou ruce.

Teď do sebe zacvaklo všechno naprosto znamenitě. Naznačil dlouhou kličku, Vomáčka musel při přesunu mezi betony otevřít mezírku a měl ho tam. Zachar puk poslal přesně mezi nohy a jel přijímat gratulace.

Pardubice zápas poslaly do prodloužení, když Jiří Smejkal sebral Kváčovi oči, takže za něj proletěla střela Libora Hájka. „Liberec dobře bruslil, byl aktivní, nedal prostor. Stejně jsme si vypracovali ale dost šancí, abychom dali góly,“ prohlásil Václav Baďouček, původně manažer B týmu v první lize.

Když krachla jednání s Miloslavem Hořavou a Patrikem Augustou a když Marek Zadina vyhlásil konec své pracovní mise, nastoupil nečekaně jako kouč k prvnímu týmu. Hrábnul hned do sestavy, přeházel útočné formace. K Romanu Červenkovi poslal na druhé křídlo jedenadvacetiletého Daniela Herčíka, dohromady dal roky prověřenou partu Kousal-Zohorna-Radil. Mezi Jiřího Smejkala s Martinem Kautem zasadil Patrika Poulíčka. „Jen nám chybí při hře určitá lehkost v zakončení,“ přikývnul. „Těší mě, že si za ten výkon kluci vzali dva body,“ dodal.

Z každé pozice se snažil pálit Martin Kaut, vyslal 12 ran na Kváču, ale ze hry se netrefil ani jednou. „Pořád se snažím střílet, myslím, že mám ránu docela dobrou. Hraju navíc se Smejkym, který je výborný před brankovištěm. Snažím se to tam házet,“ hlásil ke své palbě.

Nejblíž nakonec byl při teči, kdy sklepnul kotouč Kváčovi mezi nohy. Liberecká jednička zareagovala bleskově. Stop pro střelce! „Ne, že bych to trénoval nějak extra. Občas jdu před branku, když střílí beci. Víc se soustředím na střelbu z mé pozice. Ale zkušenosti jsem tady určitě nabral v Coloradu, kde Landeskog tyhle věci dělal každý den. Teče ale asi nebudou moje nejsilnější stránka,“ usmál se Kaut. Pardubice si mohly oddechnout, v nájezdech proměnili své pokusy právě Martin Kaut, pak i Roman Červenka a Matěj Paulovič. Vomáčka všechny liberecké střelce vychytal a Dynamo shráblo extra bod navíc.

