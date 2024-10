TOP 6 borců extraligy, od kterých jste tohle nečekali. Hrabík a kdo dál?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se V minulé sezoně se hledali, zůstávali za očekáváním. Anebo hráli i slušně, ale teď je to úplně jiný válec. A ještě jedna možnost: přicházeli prvně do nejvyšší české soutěže, a protože je málokdo znal, nic extra se od nich nečekalo. Web iSport.cz přináší elitní extraligový sextet – gólmana, dva beky a tři útočníky. Na tyhle borce byste si nejspíš nevsadili, že budou ozdobou. Samozřejmě až na Radka Smoleňáka, ten by o sobě nikdy nepochyboval… Kdo nás tedy příjemně překvapil a zarazil v jednom?

Matěj Machovský (31 let, gólman) Olomouc

5 výher, 2 porážky

úspěšnost zákroků 94,05 %

gólů na zápas 1,58 Ačkoli mu je už 31 let, pořád musí přesvědčovat generální manažery a trenéry, že je na něj zkrátka spoleh. Na druhou stranu, nedávné štace ve velkých klubech Sparty a Vítkovic mu úplně nesedly, zvlášť na té druhé adrese se necítil dobře a nadřízeným leccos zazlíval. Nicméně v Olomouci za to vzal podobně jako onehdy v Hradci. V menších klubech se stává jistotou, z minulých šesti zápasů ukradl pět výher, inkasoval pouze sedmkrát a vyhřívá se v čele statistik s úctyhodnými čísly. Brankář Matěj Machovský z Olomouce • Foto ČTK / Šálek Václav

Tarmo Reunanen (26 let, obránce) Karlovy Vary

10 zápasů

11 bodů (1+10) Hned ve čtyřech utkáních bodoval víc než jednou, dvakrát zvládl tříbodová utkání s bilancí 0+3. V Karlových Varech se 26letý Fin rozehrál do zajímavé fazony, celkem rychle přivykl nové formě hokeje, než na jaký byl zvyklý v rodné zemi či v zámoří. Na beku jej teď jistí Michal Plutnar, tenhle pár funguje, byť Finova bilance účasti na ledě (-3) není nejlichotivější. Z druhé strany veškerá negativa přebíjí síla bodování, a to je v rámci extraligy s 21 minutami až třináctým nejvíce vytěžovaným zadákem. Karlovarský bek Tarmo Reunanen si hlídá puk před kapitánem Sparty Miroslavem Formanem • Foto ČTK / Šimánek Vít

Jared McIsaac (24 let, obránce) Litvínov

10 zápasů

9 bodů (3+6) Vážení, tohle se fakt povedlo. Experti se ptají, kde „soudruzi“ z NHL udělali chybu, že nefunguje v tamních strukturách. McIsaacův neobyčejný přehled, rychlost manévrování a ofenzivní úroveň z něj může klidně vytvořit nejlepšího obránce extraligy. S devíti kanadskými body je vydatným přispěvatelem do litvínovského postavení, navíc málokdy inkasuje, s devíti plusovými body nenajdete po celé soutěži lepšího hráče. Pokud si rodák z kanadského Trura udrží formu, nahrnou se na něj do fronty nejbohatší české kluby. Jared McIsaac z Litvínova • Foto ČTK / Petrášek Radek

Kryštof Hrabík (25 let, útočník) Sparta

9 zápasů

8 bodů (5+3) Pět gólů v předchozím ročníku měl na kontě až zkraje března, tři nahrávky v kolonce mu zasvítily pátý lednový den. Tady by asi i hloupý a ještě hloupější pochopil, že se v dotyčném něco zlomilo. A je to tak. Ukázalo se, že má smysl vložit do útočníka Sparty maximální důvěru, dokáže vám ji splatit. Jistě, měl kliku v kalvárii zranění a nemocí v týmu, ale pozor, zase to není tak, že by Hrabík trávil na placu přes 20 minut. Údaj 16 minut a 11 sekund je v elitní dvacítce bodování třetí nejnižší po Jarůškovi a Fridrichovi. Sparťan Kryštof Hrabík oslavuje gól • Foto Beránek Michal / Sport

Ondřej Beránek (28 let, útočník) Karlovy Vary

10 zápasů

10 bodů (8+2) I v jeho případě stojí za to mrknout o pár měsíců zpět, protože k osmi gólům se loni prostřílel až o vánočních svátcích. Jako by Beránkovi extrémně vyrostlo sebevědomí po zlaté účasti na mistrovství světa v Praze. Dřív se do koncovky dostával také, ale finální fáze haprovala, mnohem jistější si byl v oslabení a při hlídání soupeřových chrtů. Pro Energii je naprostým pokladem, bez jeho příspěvků by se ocitala v tabulce mnohem níž. Proslýchá, že se na něj pořádá nákupní hon, obrovský zájem do nové sezony má mít mj. Kometa. Karlovarský útočník Ondřej Beránek oslavuje gól • Foto ČTK / Kubeš Slavomír