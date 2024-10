Dynamo se zvedalo a zničilo Plzeň. Za pět! Jandač: Tohle se nám nelíbí

Možná jste mohli zahlédnout u pardubické arény bílý dým. Ale klid, žádný signál, že konkláve zvolilo nového hlavního trenéra Dynama, to není. Jen současný šéf střídačky Václav Baďouček vyrazil na vítěznou cigaretku. Dvaašedesátiletý kouč uchopil svoji misi možná nejlépe, jak mohl.

Mluví pomalu, dívá se vždycky rovnou do očí. Zůstává v naprostém klidu a situaci přijímá s těžkým nadhledem. Ví, že vedení hledá nového trenéra. Až se podaří, pravděpodobně se přesune zase zpět do role manažera B-týmu.

„První třetina byla z naší strany velice špatná. Vypadalo to, jako bychom Velkou pardubickou běželi před zápasem my,“ vytáhl Baďouček trefný dostihový bonmot. Plzeň poslední dobou schytává jednu tvrdou ránu za druhou a v Pardubicích vyhrávala osobní souboje, působila odvážně. „My neměli vůbec pohyb,“ zakroutil hlavou Baďouček.

Po nástupu z kabin vybalily Pardubice svoje nářadí. Možná poprvé v sezoně ukazovaly tak velkou dominanci v útočné třetině. Nakoply se od 26. minuty, kdy pan profesor Červenka nastoupil na trestné střílení.

Nicka Malíka si vytáhl z branky, položil a zavěsil. Zaskakující kapitán bodoval po třech zápasech, kdy zůstal na suchu. Akci předcházela velká aktivita Martina Kauta, který překvapil dvojici plzeňských beků, ukradl jim puk a Petr Zámorský při zakončení fauloval.

Článek pokračuje pod infografikou.

Za chvíli líznul Daniel Herčík ostré nahození od Tomáše Dvořáka a Plzeň se už do zápasu nevrátila. V závěru pak Dynamo nasypalo další góly, skóre vyskočilo až na 5:0 hlavně kvůli mizerné plzeňské disciplíně.

Jestli hledáte tajemství, co Pardubice změnily, že ve druhé třetině soupeře přestřílely 16:1, i tady Baďouček nabídl odpověď: „Změnil se hlavně náš výkon,“ usmál se. „Kluci si uvědomili, že se musí víc hýbat a snažit.“

Jestli výsledek mohl do pardubické kabiny teď fouknout konečně taky příjemný vítr, v Plzni je nálada někde na úrovni Mariánského příkopu. Porážky se kupí, Liberec s Hradcem kradou body, vzdalují se.

Už během zápasu pochodoval po chodbách arény rozzuřený majitel Martin Straka. „Padá nám to tam. Musíme si sednout a říct, jak to chceme hrát, takhle to nejde,“ tichým hlasem vykládal útočník Jakub Lev. První fáze „sednout a říct si“ se konala už za pár minut.

Po zápase museli z kabiny ven dokonce i maséři a v zavřené šatně se rychle a úderně rozebírala současná situace. „Něco jsme si k tomu řekli. Nám se tohle prostě nelíbí,“ komentoval akci trenér Josef Jandač.

„První třetina měla ještě relativně nějaké parametry, ale pak jsme si situaci sami zkomplikovali. Nenacházíme se v současné době v rozpoložení, abychom měli sílu v Pardubicích zápas otočit,“ viděl plzeňský kouč. „Konec jsme hráli navíc pořád ve třech nebo ve čtyřech. Dělali jsme hloupé fauly,“ štvalo ho.

Jestli se nepodaří porážky useknout, ze dna se klub bude hrabat s velkou námahou. Pátek se jeví jako důležitá bitva podzimu, protože do Plzně dorazí České Budějovice, namočené do úplně stejného devítibodového srabu. Jeden z nich se nadechne.

