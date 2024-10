Motor v Hradci? Naprosté fiasko. Kouč: Omlouvám se a přísahám, že...

Lepší dát si zkažené maso než se nechat otrávit pokrmem, jaký ukuchtil Motor v Hradci Králové. Není důvod být při zdi, od budějovického souboru to byla děsivá podívaná a nic na tom nemění ani krátkodobé nadechnutí v závěru. „Musím se fanouškům omluvit, že tohle viděli. Přísahám, že se to nebude opakovat,“ hlesl kouč Ladislav Čihák po ještě milosrdné porážce 1:4 v rámci 11. extraligového kola. Ano, tým postrádá zraněného jezdiče Ordoše, ale to nemůže být výmluva.

Přítomní diváci by měli zažádat o navrácení půlky vstupného, protože na led se dostavilo pouze jedno mužstvo, ochotné bojovat, dřít a nepředstírat snahu. Tohle bude mít dohru. Jen je otázka, jakou.

I kdyby kabině vadili trenéři, neseděla jim jejich práce, taktika nebo síla hlasu, v žádném případě by takhle neměl vypadat extraligový výkon. Jestliže se Hradec od prvních kol potácí v potížích, co říci o Budějovicích? Pod Bílou věží předvedli š(l)ichtu, která je při dalším opakování musí přilepit na čtrnáctou barážovou pozici. Být na placu v koncovce důraznější a šikovnější hráči, museli by hosté odjet minimálně se sedmičkou. „Ačkoli jsme věděli, jak do utkání chceme vstoupit, nevstoupili jsme do zápasu dobře. Bylo to úplně obráceně,“ štvalo Čiháka.

Mountfield si především v prvním dějství příjemně zatrénoval, rychle si vysloužil přesilovku, rozjezdil nohy do potřebné provozní teploty. A hbitě se dopracoval i k dobrým palebným možnostem. Brzy po úvodní nevyužité početní převaze gólově dorážel osamocený Oskars Batna, zanedlouho si děravou jihočeskou obranou proplul druhý útok s finální umístěnkou Davida Šťastného. Aby krátce před pauzou zapsal pátý sezonní trefu Jakub Pour, jenž v Hradci viditelně pookřál.

Budějovičtí kormidelníci Čihák s Hanzlíkem po sobě nevěřícně koukali, pod nimi seděla vybitá a neovladatelná jednotka. Zároveň zcela smířená s děním na bojišti, což bylo do očí bijící. Brankář Milan Klouček, jenž jako jediný z týmu něco předvedl, opustil o přestávce stanoviště a do brankoviště putoval Jan Strmeň. Hru viděl hodně zblízka, hrálo se prakticky jen před ním.

Domácí mačkali hosty v pět na pět, jednou za čas při stálém obléhání vyplynula gólovka, ovšem Strmeň si vedl koncentrovaně až znamenitě a byť to bylo zcela nezasloužené, svým způsobem držel parťáky ve hře.

Že by však gólman Motoru svými vysokojakostními zákroky rozproudil krev u svých spoluhráčů, na to zapomeňte. Jeho protějšek Stanislav Škorvánek neměl šanci vychutnat si potlesk za pěkný zákrok, k žádnému totiž nebyl důvod. Jakýsi náznak akce hosté předvedli ve 49. minutě, ale to se pořád bavíme o situaci, která měla daleko i do tzv. pološance.

Východočeši kontrolovali veškeré dění, věděli, že od tříbodového konce je dělí pouze běžící čas. Dál to však zkoušelo s navyšováním náskoku, chtěli si vylepšit nejen postavení v tabulce, ale i skóre. Nicméně Strmeň si postavil hlavu a chtěl trenérům dokázat, že na něj by déšť výčitek pršet neměl.

Nakonec se kupodivu trefili i hosté, když hradeckou chybu při vlastní přesilovce z brejku potrestal Matěj Kašlík. Díky tomu se hosté dopracovali ke hře bez brankáře, ale nepochodili a od Radovana Pavlíka dostali čtvrtý pozdrav.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:24. Batna, 06:51. Šťastný, 18:22. Pour, 58:18. R. Pavlík Hosté: 53:11. Kašlík Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Estephan, Dmowski – Štohanzl. Hosté: Klouček (21. Strmeň) – Štencel, Vráblík, Cibulka, Reilly, Doudera, Kachyňa, Bukač – Přikryl, Kondelík, M. Beránek – Olesen, Pech, Gulaš – Kovařčík, Toman, Valský – Kašlík, Koláček, Adam Kubík. Rozhodčí Kika, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3737 diváků

