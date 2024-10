Sparta přehrála Liberec, Kladno si zastřílelo. Pardubice - Plzeň 5:0

Horák trefil úspěšný návrat domů

Pražané, kteří se vrátili na domácí led po úspěšně zvládnuté sérii šesti venkovních zápasů, během níž si připsali pět výher, zahájili dnešním duelem již 18. ročník tradiční akce Sparťanská krev.

Zápas, v němž se Liberečtí museli obejít bez kapitána Filippiho, jehož vyřadily ze hry zdravotní potíže, začal zostra. Už po 45 sekundách se Lantoši dostal tváří v tvář brankáři Kořenářovi, ten ho však vychytal. Stejně dobře si ale vedl i jeho protějšek Kváča, když Hyka posílal kotouč na teč Řepíkovi.

Jen chvilku nato sklouzl při rozehrávce puk z hole Ivanovi, Lajunen jel sám na Kváču, blafák jednoruč však nedotáhl do gólové koncovky. Chlapíkův pokus se pak strážci hostující branky překulil přes lapačku, ale skončil mimo. V osmé minutě spálil další možnost Hyka.

Chuť si ale spravil na konci 10. minuty, když po rychlé výměně kotouče v početní výhodě otevřel střelou z kruhu skóre. Celkem čtyřikrát se pak na obou stranách do pauzy vylučovalo, ale stav se nezměnil.

Na začátku druhé třetiny dohrávali sparťané přesilovku za Flynnův faul a přestože ji nevyužili, pokračovali dál v tlaku i při hře pět na pět. I kvůli výborně chytajícímu Kváčovi však nedokázali žádnou ze slibných možností využít. Ve 29. minutě se naopak proti pravidlům provinil Najman a jeho trest ukončil už po 54 sekundách pohotově dorážející Faško-Rudáš.

Na tahu byli opět Pražané. V obrovské šanci byl na konci 36. minuty Řepík, z ideální pozice však otřel kotouč pouze o horní tyčku. V další velké šanci nezamířil přesně ani Kousal, ale pak šel na trestnou lavici Jansa, Chlapík hned po 12 sekundách přesilovky propálil Kváču a vrátil náskok na stranu Pražanů.

Také v úvodu třetí části hrála Sparta v početní převaze, po chybě v útočném pásmu ale nechybělo mnoho, aby z brejku vyrovnal Zachar. V 50. minutě se sparťané při vlastním oslabení dostali do přečíslení tři na jednoho, zakončujícímu Salomäkimu ale střela nesedla ideálně. Trest přišel na konci 54. minuty, kdy Vlach zkrátil trest Formanovi a vyrovnal.

Ještě před sirénou mohl rozhodnout Lajunen, prodloužení však neodvrátil. Hned na jeho začátku to Chlapík zkusil rychlým blafákem, jenže jeho zakončení skončilo pouze na brankové konstrukci. Sparta měla i další šance, nakonec jí však pomohl paradoxně Kváča, když váhal u vlastní tyčky s rozehrávkou, Chlapík mu však puk sebral, našel Horáka a bylo rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Sparta): „Bylo to bruslivé a bojovné, podobně jako předchozí zápasy. Vstoupili jsme do utkání brejkem Liberce v první minutě, pak jsme měli nějaké šance my. Ve druhé třetině jsme byli trošku lepší, měli jsme více puk na hokejce v útočném pásmu a vytvořili jsme si šance, mohli jsme odskočit do vedení 2:0, ale nestalo se. Jsme velice rádi za to, že jsme vyhráli v prodloužení, ale kdybychom byli disciplinovaní, tak k prodloužení nedošlo.“

Filip Pešán (Liberec): „Myslím, že jsme viděli velmi bojovný zápas. Jak už napovídá jeho zápis, rozhodovaly speciální formace - všechny čtyři branky v základní době padly v nerovnovážném stavu. Na obou stranách kluziště si kluci odvedli v tomto ohledu svou práci dobře. Na začátku jsme měli několik slibných šancí, ale ty jsme neproměnili. Sparta pomalinku přebírala iniciativu a po celý zápas byla o něco aktivnější v našem pásmu, ale my jsme byli trpěliví a byli jsme odměněni za bojovnost, jež tam byla i v minulém utkání v Pardubicích, vyrovnávacím gólem. Bohužel jsme opět nedokázali dotáhnout prodloužení či nájezdy do vítězného konce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:53. Hyka, 38:29. Chlapík, 63:12. Horák Hosté: 29:10. Faško-Rudáš, 53:58. Vlach Sestavy Domácí: Kořenář (Michajlov) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík, Mikliš, Kempný (A), Irving, Moravčík, T. Tomek – Salomäki, Lajunen, K. Hrabík – Hyka, Najman, Řepík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – O. Hrabík, Vitouch, Forman (C). Hosté: Kváča (Král) – Ivan, Melancon, Aubrecht, Kolmann, Derner (A), Galvas, Krutil, Petrovický – Zachar, A. Musil (A), Kelly Klíma – Flynn, Faško-Rudáš, Lantoši – Petrovský, Jansa, Thomas – Rozsíval, Vlach (C), Ryšavý. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Svoboda, Dědek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 756 diváků

Gólovou show Rytířů řídil Jarůšek

Zdálo se, že Kladno vstoupilo do zápasu nešťastně, jenže vyloučení Pytlíka ho nebolelo. Naopak. V oslabení podniklo protiútok a Peitroniro se dostal sám před Machovského, kterého prostřelil. Olomoucký brankář brzy nato nezastavil ani Jarůškovo sólo a jeho švih k tyčce.

Uběhlo jen třináct sekund a hosté snížili, když zblízka dorážel Plášek. Jenže se Středočechy to nezamávalo, hráli sebevědomě a necelou minutu před první sirénou to přetavili v další gól, který si zapsal Hanousek, jehož nahození Kohouti tečovali do vlastní sítě.

Ve druhé části domácí navýšili náskok. Zkušený Jarůšek využil přesilovou hru jen čtyři sekundy před jejím vypršením. Prosadil se u tyčky, druhou asistenci si zapsal hrající majitel Jágr a bodoval po osmizápasové odmlce. Olomouc se nevzdávala, Orsava dopravil odražený puk přes ležícího Brízgalu do sítě, jenže v pohodě hrající Rytíři zase našli odpověď. Parádně se prosadil Straka, který projel z obranného až do útočného pásma a z kruhu poslal kotouč nad brankářovu lapačku.

V poslední dvacetiminutovce Kladno hru dlouho kontrolovalo, vytvořilo si i několik šancí a fanoušci ho za výkon odměnili skandovaným potleskem. Necelých šest minut před koncem vsadila Olomouc na hru bez gólmana, Melka trefil horní tyčku prázdné branky, pak byl vyloučený. Převaha o dva muže hostům nepomohla, výhodu o jednoho už využili díky Kuskově teči. Jenže vzápětí kladenský kapitán Smoleňák dopravil puk do prázdné branky a odmítl drama. Domácí potěšili fanoušky i sedmým gólem, Procházka puk poslal k druhé tyčce a Pytlík překonal Machovského.

Ohlasy trenérů

Václav Skuhravý (Kladno): „Vstupovali jsme do zápasu s velkým respektem k soupeři, poslední zápasy hrál skvěle. V první třetině jsme měli štěstí, jeli jsme dvakrát sami na bránu a skórovali. Pak se hrálo vyrovnaně, ale nám tam napadaly góly. Třetí třetinu jsme zvládli dobře takticky. Bohužel jsme inkasovali na 3:5, ale povedlo se nám ještě přidat dva góly. Olomouc hrála dobře, my měli štěstí.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „Neměli jsme dobrý začátek. První třetina nám absolutně nevyšla, udělali jsme pár chyb, soupeře pustili do přečíslení, což nastavilo trend zápasu. Za stavu 2:4 jsme mohli něco s utkáním udělat, ale zase jsme chybovali. A v závěru nám soupeř dával góly, my se v koncovce trošku trápili. Soupeř byl o trošku lepší. Musíme se znovu dát do kupy a vrátit se k naší typické hře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:07. Pietroniro, 08:02. Jarůšek, 19:05. Bláha, 24:06. Jarůšek, 31:33. Straka, 57:41. Smoleňák, 59:34. Pytlík Hosté: 08:15. Plášek, 28:44. Orsava, 57:12. Kusko Sestavy Domácí: Brízgala – Mendel, Ticháček, Pietroniro, Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Nemčík – S. Redlich, Hults, M. Procházka – Smoleňák, Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Jágr – J. Strnad, Straka, Bláha – Vimmer. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek, T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Škůrek – Káňa, Kusko, Kohout – Plášek, Nahodil, Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Doktor. Rozhodčí Barek, Květoň, Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3461 diváků

Šťastný se dočkal gólu

Mountfield skóroval dvakrát už do sedmé minuty a to ještě větší počet šancí neproměnil. Perretovu radost zmařil Klouček a Batna před prázdnou brankou neuvěřitelně trefil tyč, ale druhý jmenovaný odčinil svůj kiks dorážkou Mudrákovy střely. Po neproměněném úniku Perreta zvýšil vedení domácích po spolupráci celé formace Šťastný, jenž se dočkal první branky v sezoně, naposledy se trefil minulý ročník v únoru.

Až potom Motor drtivý hradecký tlak zastavil, nezáživnou pasáž nicméně přerušil třetí gól domácích před úvodní přestávkou. Pour vybojoval kotouč a střelou přes obránce překvapil Kloučka, který do druhé třetiny přenechal své místo v brance Strmeňovi.

Toho poprvé významně otestoval Pláněk a další dvě šance připravil Dmowski. Jihočesi nevyhráli téměř žádný osobní souboj a trvale se bránili, ve 38. minutě vytáhl Strmeň nejlepší zákrok špičkou betonu proti McCormackovi.

Hradec Králové však ve třetí části významně polevil a soupeře začal pouštět do šancí. Tu první nevyužil z přečíslení Kondelík, Přikryl poté napálil břevno. Slovenského gólmana Škorvánka připravil o druhou nulu v 54. minutě krajan Kašlík, jenž ve vlastním oslabení po bitce Tomana s Tamášim potrestal Perretovu chybu v rozehrávce a skóroval poprvé v české extralize.

Motor brzy odvolal Strmeně a usiloval o malý hokejový zázrak, jenže neuspěl. Prázdnou branku hostů ještě minul nešťastník utkání Perret, ale Radovan Pavlík už se v předposlední minutě nemýlil.

Ohlasy trenérů

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali dvě branky. Pak jsme tlačili dál, ale bohužel už jsme další nepřidali. Budějovice se pak trošku zvedly a začaly čekat na brejky. V poslední třetině jsme měli znovu velký tlak, ale pořád neproměňujeme šance.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Na zápase bylo jenom jedno mužstvo, a to byl Hradec Králové. My jsme do něj vůbec nevstoupili dobře. Musím se omluvit fanouškům, kteří sem jeli a viděli to. Přísahám, že tohle se nebude opakovat. Soupeři blahopřeju ke třem bodům.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:24. Batna, 06:51. Šťastný, 18:22. Pour, 58:18. R. Pavlík Hosté: 53:11. Kašlík Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Estephan, Dmowski – Štohanzl. Hosté: Klouček (21. Strmeň) – Štencel, Vráblík, Cibulka, Reilly, Doudera, Kachyňa, Bukač – Přikryl, Kondelík, M. Beránek – Olesen, Pech, Gulaš – Kovařčík, Toman, Valský – Kašlík, Koláček, Adam Kubík. Rozhodčí Kika, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3737 diváků

Gríger srazil mistra

V první vážnější šanci utkání se Procházka dostal za domácí obranu, ale na Mazance nevyzrál. Emoce rozvíříl v osmé minutě Sikora. Třinecký hráč atakoval na útočné modré čáře Ilomäkiho, který s dopomocí zamířil do kabin a do utkání už nezasáhl. Rozhodčí zákrok ještě rozebírali u videa, ale vyšší trest neudělili.

Karlovy Vary faul v přesilové hře nepotrestaly a ve čtrnácté minutě z nenápadné akce inkasovaly. Kurovský obkroužil branku a prostřelil Frodla. Oceláři zvýšili ve zbytku třetiny obrátky a hosty zachránila po nahození Marinčina levá tyč.

Prostřední část patřila jednoznačně Karlovým Varům, které vyhrály na střely 15:3 a otočily skóre. Ve 26. minutě vyrovnal Šír ranou od modré čáry, Mazancovi poté ještě pomohla tyč po bekhendovém zakončení Jiskry. Při několika závarech domácí odolali s vypětím všech sil.

V závěru třetiny zasahovalo podruhé v utkání video, krosček Janka na Koffera ocenili rozhodčí menším trestem. Tentokrát hosté z přesilové hry udeřili, prosadil se Gríger střelou z levého kruhu bez přípravy.

Hosté byli nebezpečnější i na začátku třetí třetiny. Procházka a Černoch ale zblízka přestřelili, a tak pykali. V přesilové hře zamířil Cienciala přesně z pravého kruhu k bližší tyči.

Nerozhodný stav trval jen 48 sekund a Gríger z dorážky vlastní střely vrátil Energii vedení. Karlovy Vary aktivní hrou nepouštěly domácí do většího náporu, i tak si Oceláři vypracovali dvě šance k vyrovnání. Daňo i Nestrašil ale minuli branku. Domácí sáhli ke hře bez gólmana 93 sekund před koncem a Beránek pojistil výhru Energie.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:25. Kurovský, 48:03. Cienciala Hosté: 25:45. Šír, 39:02. Gríger, 48:51. Gríger, 59:11. O. Beránek Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin (A), Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank, Mrtka – Kurovský, Vrána (C), Cienciala – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Addamo, Sikora, Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Ramik. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Jaks, D. Moravec, Plutnar, Reunanen, Mikyska, Mamčics, Rulík – O. Beránek, Černoch (C), Čihař – O. Procházka, Gríger, Jiskra (A) – Sapoušek, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 813 diváků

Litvínov - Vítkovice 1:4

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:22. D. Kaše Hosté: 23:41. Mikuš, 34:53. Kalus, 38:57. Bambula, 47:41. Abdul Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile (A), McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – Čajkovič, D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Vopelka. Hosté: Pařík (Klimeš) – Košťálek (A), Marcel, Demel, Auvitu (A), L. Kovář, Mikuš (C), Bialy – Nellis, Yetman, Abdul – Zdráhal, Barinka, Kalus – Bambula, Hladonik, Roberts Bukarts – Lednický, Claireaux, Hašek. Rozhodčí Šindel, Zeliska – Frodl, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4111 diváků

Pardubice - Plzeň 5:0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:05. Červenka, 28:11. Herčík, 54:11. Smejkal, 58:24. Smejkal, 59:14. Mandát Hosté: Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Švec, Vála, Hájek, Houdek – Červenka (C), Paulovič, Herčík – Smejkal, Poulíček (A), Kaut – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Lichtag, Mandát, Vondráček – Rákos. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Dujsík, Pšenička – Simon, Lalancette, Lev (A) – Schleiss (C), Klepiš (A), Holešinský – Söderlund, Mertl, Matýs – Urban, Pitule, Hauser. Rozhodčí Ondráček, Šír – Klouček, Štěpánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9 169 diváků