Pomohl by trejd. Šestice hráčů, kterým nejde extraliga, a jinde by pookřáli

Mají jedno společné: velmi solidní renomé, někteří i vysoké. Háček spočívá v tom, že nikdo z nich v nové extraligové sezoně ještě neskóroval a ani s přívalem asistencí to není kdovíjaké. Spíš slabé. Ruku v ruce s tím se hovoří o jejich možné výměně. Web iSport.cz přináší jména a aktuální situaci šesti hokejistů, kteří zůstávají daleko za očekáváním a mohli by se stát součástí trejdu.

Neměl ideální přípravné zápasy a ostrou sezonu začal ve čtvrté formaci. To je pro solidního kanonýra, schopného nasázet dvacet gólů, těžká mrzutost. Postupně se propracoval sestavou výš, jeho čas na ledě přelezl 13 minut, což neznamená trvale pevnou důvěru, ovšem ani z druhé strany nepřichází záblesky. Během 131 minut jedinkrát neskóroval, byť i na přesilovkách se objevuje. Ovšem ani jedna ze třinácti střel na branku neprošla dovnitř a zůstává v nemalém minusu. Typické zboží na výměnu, hráč, jehož by změna vzduchu a nová šance nakopla.

Giorgio Estephan (27 let)

Mountfield HK

pozice: útočník

bilance v sezoně: 10 zápasů, 1 bod (0+1), 0

průměrný čas na ledě: 16:00

Ve Švédsku, ve Švýcarsku a možná i ve Finsku by se stejným výkazem už nebyl v týmu, od zahraniční akvizice by se čekalo úplně něco jiného. Venku zkrátka jeden bod z deseti mistráků mít nemůžete. V Hradci se to tak ovšem nebere, odezvou záplavy cizinců je i zmírněný tlak na ně. Dává rozum, že vedení, včetně trenérů není s Estephanem spokojeno, už jarní play off měl špatné. I tady by výměna měla smysl, spíš jde o to, jaký je zájem z druhé strany Kanaďana získat. Estephan loni předčasně odcházel z Jyväskylä, ztrácí pevnou půdu pod nohama. Ve středu proti Varům nehrál.