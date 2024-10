Třinec se trápí a propadá tabulkou. Kurovský: Na tým padla deka

Jako na horské dráze si museli připadat Oceláři v repríze posledního finále s pardubickým Dynamem. Nejdřív vedli a vytáhli velmi slušnou první třetinu. Ve druhé totálně vypadli z tempa, dostali se pod drtivý tlak a ztráceli dva góly. Na konci ale stejně byli kousek od srovnání. Jenže ve finále odjížděli bez bodu a přikovaní na 11. místě tabulky, což štvalo i útočníka DANIELA KUROVSKÉHO. „Oni přesilovku využili, my ne, to je příčina dnešní prohry,“ viděl hlavní důvod třineckého nezdaru aktuálně pětigólový střelec, kterému k šestému zářezu moc nescházelo.

Rozhodla mizerná třinecká druhá třetina?

„Měli jsme výpadek jako skoro v každém zápase a Pardubice nás potrestaly v přesilovce. Dobrý začátek ani konec nestačil, musíme se z toho oklepat.“

Čím to, že v lize mistrů hrajete o poznání lépe než v extralize?

„Možná na nás není vyvíjený takový tlak, těžko říct.“

A kde jsou podle vás aktuálně největší mezery v třinecké hře?

„Potřebovali bychom více využít přesilovky, to se nám dnes nedařilo, i když jsme šance měli.“

Absence Martina Růžička nejen v početních výhodách je znát?

„Jo… chybí nám. Vždyť je nejlepší střelec v extralize, snad se vrátí co nejdřív.“

Aktuálně patří Třinci až 11. místo v tabulce, takovou mizérii Oceláři nepamatují. Je to v kabině znát?

„Pořád je to začátek sezony a my věříme, že špatný start obrátíme v náš prospěch a tabulkou už budeme stoupat už jen nahoru.“

Čekají vás těžké domácí zápasy s Litvínovem a Spartou, co je třeba změnit, zlepšit?

„Pět let hrajeme stejný systém, myslím, že detaily musíme dělat lépe.“

V první třetině jste dali úvodní gól. Proč jste nedokázali hned nasadit klasický třinecký play off mód a Pardubice do tlaku nepustit?

„Fakt nevím. Málo se tlačíme do brány…“

A taky vyprodukujete málo střel, pouze 19 za celý zápas…

„Nedaří se nám, na tým padla deka. Na konci chyběl kousek, měli jsme přesilovku, dvě minuty tlak. Oni přesilovku využili, my ne, to je příčina dnešní prohry.“