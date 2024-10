Rivalita Sparty s Třincem ožívá v Lize mistrů: Škoda, říká Krejčík. Proč?

Hokejisté Sparty v Salcburku vybojovali postup do play off Ligy mistrů • x.com/@HCSpartaPraha

Na jaře se v semifinálové sérii extraligového play off rubali hlava nehlava. Z famózní kovbojky vzešel úspěšně Třinec, který odstavil Spartu po historickém obratu z 0:3 na 4:3. Teď si znesvářené strany střihnou zkrácenou odvetu, při níž se z české nejvyšší soutěže přesouvají na evropské kolbiště. Narazí na sebe v rámci osmifinále Ligy mistrů. „Velké emoce u nás tento střet nevzbuzuje,“ prohlásil přesto pro iSport.cz obránce Sparty Jakub Krejčík.

Po krachu Pardubic usilují o post krále starého kontinentu už jen dva čeští zástupci. A do čtvrtfinále postoupí jediný. Nastolený scénář vyplynul z pořadí po odehrání šesti klání základní skupiny, v níž Třinec obsadil čtvrté místo, Sparta skončila třináctá. Takže jdou proti sobě.

„Je to škoda,“ zalitoval letošní mistr světa Jakub Krejčík, působící v hlavním městě, a hned vysvětlil proč. „Každý jsme určitě chtěli vyrazit někam jinam, než abychom hráli u nás. Jinak je Třinec jen další soupeř, kterého bychom chtěli porazit. Zápas bude mít extraligové tempo, nikdo nic nevzdá, nechceme šetřit síly.“

Poslední semifinálová sada mezi nadcházejícími protivníky, která přivála řadu emocí a nevšedních hokejových zážitků, dodává dvojzápasu vítané koření. Šestou partii pohledné série tehdy třinecký Daniel Voženílek vyrovnal v čase 59:59,8. Poslední duel zase rozlouskl Ocelář Miloš Roman až v průběhu čtvrtého prodloužení.

Sparta padla se Slezany v play off nejvyšší soutěže potřetí v řadě, při snaze o postup v Champions Hockey League si ovšem trpké vzpomínky připouštět nechce. „S historií mezi kluby je to samozřejmě specifické, ale musíme k utkání přistupovat stejně jako vždycky. Chtěli bychom dojít co nejdál. Jednodušší duel možná pro videokouče, nebude totiž muset shánět materiál, máme ho dost,“ odlehčil situaci Krejčík.

Třiatřicetiletý zadák, který v rudém dresu načal třetí sezonu, si cení, že sparťané v úterý v kritickém utkání na hřišti Salcburku urvali vítězství 2:1 a místenku mezi klíčovou šestnáctkou. „Věděli jsme, s čím do Rakouska jedeme. Nic jiného než postup nás nezajímal, byli jsme takto nastavení, takže jsme rádi, že to vyšlo. Hráli jsme vcelku dobře, měli zápas pod kontrolou.“

Že pražský výběr nebude moci pošetřit víc sil, dvojnásobného šampiona ligy netrápí. „Program není jednoduchý, ale netýká se jen nás. Nějak se s ním popereme. Sparta se může ukázat v Evropě, což je dobrá reklama a vizitka i pro extraligu,“ potvrdil bývalý hráč Komety i Slavie, že s týmem rozhodně nechce dosavadní pouť zahodit.

