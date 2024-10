Červenka po jízdě s Třincem: Lepší než dřív. Ale pořád máme nedodělané věci

Rád jezdí s hlavou nahoře a hledá parťáka na nahrávku. Ale když na to přijde, Roman Červenka zvládá i další kousky. Proti Třinci vytáhl svoji luxusní dělovku z první. Opřel se do puku, smazal náskok soupeře a jeho gól rozjel pardubickou ofenzivní smršť. „Fajn, když to se štěstím takhle trefíte,“ možná až příliš skromně rozebíral zkušený útočník svoji ránu. Pardubice vyhrály nakonec 4:2. A podstatná zpráva taky zní, že bavily.