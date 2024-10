Repríza finále? Dynamo vytáhlo výkon sezony: dělo kapitána a pak rachot

Hodně se čekalo, jak po cestě z Anglie budou Pardubice jezdit, jestli budou mít šťávu. „Chci poslat do kabiny velké uznání. Moc jsme to nikde neříkali, ale vrátili jsme se ve čtvrtek v šest ráno,“ pronesl trenér Václav Baďouček. Nebylo to poznat. Ani nebylo znát, že by tým byl po porážce a vyřazení v Lize mistrů v nějakém srabu z bídného výsledku. Plány na triumf v evropské soutěži zhasly ještě před startem play off.

Proti Třinci si Pardubice zapsaly nejlepší představení ročníku. „Doufám, že si tenhle elán i pohyb přeneseme dál,“ přál si Baďouček. Ze Sheffieldu se klub vrátil v následujícím stavu: mínus Liga mistrů, mínus Lukáš Radil. Útočník zajel na marodku, takže kouč zase hrábnul do sestavy a mezi Daniela Herčíka s Romanem Červenkou usadil Roberta Kousala.

Kapitán Červenka hrál velkou roli. Nejdřív ho při jednom střídání Tomáš Kundrátek zkusil hodně pozlobit. Třinecký rafan mu u mantinelu dal jasně najevo, že si ho bude všímat a dobře o něm ví.

Jen jednou mu hlídání hvězdy Pardubic nevyšlo a Dynamo spustilo ofenzivní peklo. Červenka se po buly odpoutal od Kundrátka, z první vypálil dělovku z poměrně velké dálky, ale zase dokonale přesně nad levé rameno Marka Mazance. V 15. minutě srovnal na 1:1. Od té chvíle začaly hrát dobré Pardubice velmi dobře.

„Vyhrávali jsme osobní souboje, byli obětaví, blokovali jsme střely, měli tlak do brány. Podali jsme konzistentní výkon celých šedesát minut,“ liboval si Poulíček.

Druhá třetina přeci jen vybočila ale ještě dál. V sezoně ještě nic takového k vidění nebylo, žádné krátké úseky a nádechy, že by možná tým mohl mít sílu. Tentokrát ji Červenka a spol. vybalili. Ve druhé třetině spustili uragán. V minulé sezoně šlo o poměrně běžnou záležitost, soupeř má vždycky do obranné třetiny dál, špatně se střídá. Takže ho Pardubice dusí, motají, trápí a střílí. Tady dokázaly dělat velké věci, na podzim 2024 ne. Až teď.

Druhou třetinu vyhrály na střely 22:6, na góly 2:0. Martin Kaut nahrál před prázdnou bránu Jiřímu Smejkalovi, Tomáš Zohorna zase otevřel na bombu z první Daniela Herčíka. A to ještě Červenka trefil tyč, když ujel sám na bránu. Možná drobnost, ale charakterizuje, jak Dynamo k zápasu přistoupilo. Než se Červenka vydal ke svému sólu, Robert Kousal vleže na břiše zastavil třinecký brejk. „Dostali jsme se do laufu, využili krátké střídačky. Tohle by nám mohlo pomoci i k nějakému sebevědomí a uvědomení si, že máme v týmu sílu,“ přikývl Poulíček.

Třinec zažívá hodně vlažný rozjezd, hlavně venku se trápí. V Pardubicích si připsal šestou porážku na cizím hřišti ze šesti pokusů. Ale pořád víte, že je to mašina, která umí vyšponovat tempo. Stačí otevřít škvírku a chytne se.

V Pardubicích taky, Daniel Kurovský snížil na 2:3. Dynamo muselo přežít oslabení. „Štve mě, že jsme se do něj zbytečně dostali mojí nahrávkou na modrou čáru. Čero to tam už musel hasit faulem,“ komentoval chvíli Poulíček. Byla o to těžší, když víte, co Třinec umí. Jak rube do konce, znáte cestu, kudy došel k poslednímu titulu. „Tohle možná někde vzadu trochu je,“ připustil Poulíček. „Ale zase je to jiný zápas, spíš je lepší si říct, že tohle je nový moment, který máte šanci zvládnout,“ dodal.

Dynamo závěr zmáklo i díky brankáři Tomáši Vomáčkovi. Kundrátek se mu snažil narvat puk mezi tělo a pravou ruku, on paži včas přimáčkl. „Smekám ale hlavně za to, jak kluci v oslabení padali po držkách,“ děkoval brankář. Pardubice si proti Třinci napsaly omluvenku za Ligu mistrů, vytáhly svůj výkon sezony. Od nástupu Václava Baďoučka vyhrály třetí extraligové utkání ze tří.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:37. Červenka, 24:15. Smejkal, 36:14. Herčík, 59:56. R. Kousal Hosté: 12:48. Kundrátek, 51:52. Kurovský Sestavy Domácí: Vomáčka (Will) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal, Herčík – Smejkal, Poulíček (A), Kaut – Lichtag, T. Zohorna, Paulovič – Macek, Mandát, Vondráček – Rákos. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin (A), Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek, J. Jeřábek – Cienciala, Nestrašil, Daňo – Hudáček, Sikora, Kurovský – Teplý, Addamo, Roman – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Vrána (C). Rozhodčí Vrba, Stano – Hynek, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9981 diváků