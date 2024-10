Výhra na šéfovu „dvacítku“. Kouč Brna smekl za blafáky: Zbořil? Beze slov

Tohle je pro Kometu ta největší výhra v základní části. Navíc v době, kdy její boss Libor Zábranský slaví 20 let v čele klubu. Jakmile gólman Michal Postava zneškodnil nájezd Vladimíru Sobotkovi, rychle vstal z ledu, otočil se ke kotli domácích fanoušků za svou bránou a euforicky zvedl ruce nad hlavu. Brno přetlačilo úhlavního rivala (2:1 po náj.), protože Zbořilovi, Kollárovi a Cingelovi brilantně vyšly blafáky. „Musím smeknout, provedli to famózně,“ pronesl kouč Kamil Pokorný.

Vyprodaná Winning Group Arena po závěrečných nájezdech skotačila do rytmu. Svalit Spartu je vysoce prestižní úspěch, byť „jen“ za dva body. Kometa si spravila chuť po nezdaru (2:5) v Litvínově, Grossův soubor napravoval ostudu na ledě hradeckého Mountfieldu (0:5). „Náš výkon byl mnohem lepší, i když bychom radši brali vítězství. Museli jsme zlepšit úplně všechno. V pátek tam nebylo nic,“ ulevil si útočník Tomáš Hyka, jeden ze dvou úspěšných exekutor hostů v rozstřelu (prosadil se ještě Aaron Irving).

Stejně jako v Hradci Králové nicméně Spartě těžce haprovala produktivita. „Nejvíc našich šancí měli obránci. Útočníci se musí víc prosazovat,“ vypíchl asistent Antonín Stavjaňa. V prodloužení měli hosté několik šancí na rozhodnutí, sólo však neproměnil i domácí Jakub Kos.

Oba týmy ukázaly kvalitu a úsilí. Brno vyhrálo doma popáté v řadě, hýčká si svou pevnost. „S Kometou jsou to vždycky veliké zápasy,“ přitakal Hyka. Rány svištěly, mantinely duněly, fanoušci byli v tranzu, jen góly jaksi nepadaly. Za šedesát minut jenom dva. Hosté se utrhli po Hykově skvělém průjezdu do pásma a přihrávce na chladnokrevně zakončujícího Filipa Chlapíka. Na druhé straně se vzápětí odměnil centr Andrej Kollár za důslednost, když si po sólu dojel puk za brankou, objel ji a odrazem o chrániče Josefa Kořenáře vyrovnal.

Nebyl u toho obránce Jakub Zbořil (27), jenž na poslední chvíli vyměnil blížící se dohodu s Brnem za dres Pardubic. Co na to kouč? Nic. „Jde to mimo mě, je to věc sportovního úseku nahoře. Celý den jsem se koncentroval na zápas. Po něm budu vědět víc,“ sdělil Pokorný. Ústa si zamkl také útočník, jenž má ke zkušenému obránci nejblíže. „Prosím, k tomu bych se nechtěl vyjadřovat,“ odmítl komentář jeho starší bratr Adam (29), který se spolupráce se sourozencem nedočká.

Tentokrát neměl k ruce ani křídelníka Petera Muellera, který v den utkání onemocněl. „Bylo toho na něj asi moc,“ usoudil Pokorný. „Přelet, dva zápasy plus cestování do Litvínova, vydal se. Tak to někdy je, museli jsme si s tím poradit,“ dodal. Jeho absence by ale měla být krátkodobá.

Výborně chytali oba gólmani, hrálo s nimi i štěstí. „Byl to vynikající extraligový zápas,“ řekl trenér vítězů. Domácí borci se vytáhli hlavně v nájezdech, trojice Zbořil, Kollár a Cingel si mazaně pohrála s Josefem Kořenářem. Na sparťanského brankáře byli brněnští střelci teoreticky nachystaní a přípravu u videa dokázali převést do praxe.

„Zase nám pomohla sestříhaná smyčka od našeho trenéra gólmanů,“ těšilo Zbořila, jeden ze specialistů na tuhle dovednostní disciplínu. „Odmalička mě nájezdy bavily,“ přiznal. „Vždycky je speciální moment porazit tady Spartu. Fanouškům patří obrovský dík za podporu. Hnali nás dopředu. Bylo to vydřené vítězství za dva body,“ oddechl si Adam Zbořil, který prožívá v extralize plodné období.

Střílí góly, drží se v sestavě vedle elitních forvardů Pospíšila, Muellera či Zohorny. „S Kikem se hraje super, na ledě si vyhovíme. Dokážeme číst jeden druhého,“ řekl k souhře s Kristiánem Pospíšilem. „I Peter a Zohy jsou super hráči, kterým patří respekt,“ doplnil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:14. Kollár, . Kollár Hosté: 08:45. Chlapík Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Ščotka (A), Davidson, Holland, Beaudin, Bartejs, Ďaloga, Gulaši – Flek (A), Cingel', Zaťovič (C) – H. Zohorna, Zbořil, Pospíšil – Rachůnek, Konečný, Kos – Jedlička, Kollár, Říčka – Okál. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Moravčík, Kempný, Kemiläinen, Mašín, Mikliš, Krejčík, T. Tomek, Irving – Řepík (A), Sobotka (C), Hyka – K. Hrabík, Lajunen (A), Salomäki – P. Kousal, Horák, Chlapík – Vitouch, Najman, O. Hrabík. Rozhodčí Stano, Vrba – Blažek, Lederer Stadion Winning Group Arena Návštěva 7 700 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE