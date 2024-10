Historický blázinec v Hradci. Druhá třetina? Saigon, duel hoďte do koše

Takhle si můžete představit hokejový blázinec. Góly padají sem a tam. Vítkovice vedly třikrát o dva góly, nakonec ale vyhrál Mountfield 9:7. Divočina se zapsala do TOP 5 zápasů s nejvíce brankami historie. „Možná lepší to vůbec nerozebírat a zahodit do koše. Ve druhé třetině to byl saigon,“ hlásil asistent Hradce Peter Frühauf. Podržte se, po víkendu má jeho tým nejlepší útok soutěže.

V pátek si Mountfield HK užil ples v opeře, když porazil Spartu 5:0. No a zápas s Vítkovicemi byla totální after party, kdy nevíte, čí triko si zrovna berete na sebe a na které polokouli se nacházíte. Celkem padlo 16 gólů, což je druhé nejvyšší číslo v historii české nejvyšší soutěže. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou.

Když po výhře Hradce 9:7 dorazili trenéři na tiskovou konferenci, působili rozpačitě.

Na sedm gólů venku se přeci vyhrává, ne? „Dostat v zápase devět gólů, je... Ani nevím, jak to nazvat,“ zamyslel se vítkovický kouč David Bruk. „Jsme nespokojeni s obrannou hrou, ale zápas se vyvíjel zvláštně na obou stranách, padaly zvláštní góly. Nepřišlo mi to ofenzivně bláznivé, tak defenzivně špatné. Ale aktuálně nejsem schopen zápas zhodnotit.“

Vlastně ani Hradec to nejspíš nebude mít moc v plánu. „Upřímně ani nevím, co udělalo třetí třetinu,“ pronesl jeden z koučů Mountfieldu Peter Frühauf. Těch emocí bylo, zážitků taky. Největší asi, když Tomáš Pavelka utrhl ve 49. minutě vedení domácí party na 7:6, pak už ho Hradec nepustil.

„Lidi na tribunách si zápas užili. Ale nejsem si jistý, jestli jsem si ho užil já. Máme tři body. Zápas je možná lepší neanalyzovat, jen ho zahodit do koše. Nevím, co si z toho vzít,“ přiznal Frühauf. Nesmál se, nepronášel slova v nějak závratně dobré náladě. „Druhá třetina celkově? Saigon, šance se střídaly s góly,“ hlásil ke dvacetiminutovce se šesti góly. Bylo vidět, kolik sil všechno stálo i trenéry.

„Dali jsme góly, s tím jsme měli na startu sezony problémy. No a to je asi tak všechno,“ pokrčil rameny hradecký kouč. Po víkendu, kdy jeho tým rozmetal Spartu 5:0 a teď Vítkovice 9:7, má Mountfield HK nejproduktivnější tým ligy.

Vítkovický kouč Bruk přitom neměl pocit, že by se všechno rozpadlo a týmy na ledě si žily svým vlastním životem, kdy trenérské štáby neexistují: „Ne, vůbec mi nepřišlo, že bychom mluvili a hráči nedrželi pokyny. Takový zápas se někdy stane, hra má neočekávaný vývoj. Byly tam náhodné věci, vedení se přelévalo.“

Pak nechal nahlédnout do svých myšlenek, jak i divoký zápas řešíte jako trenér. „Vždycky to bylo o gól, o dva. Jestli to vypadá dramaticky za stavu 6:5, pro vás je to vlastně pořád 1:0, zápas o gól.“

Zaujalo, že nechal celý zápas v brance Lukáše Klimeše, který inkasoval osm gólů, jeden Hradec vstřelil do prázdné. „Bylo to pro něj velmi těžké,“ přikývl Bruk. „Komunikace proběhla v realizačním týmu, teď se to nabízí jaké velké téma, že jsme mohli Lukáše střídat, možná se to bude řešit. Mediálně zajímavé to asi je. Ale zase jsme šli po každé třetině do kabiny s vedením. To je má odpověď,“ odvětil, zda řešili změnu v brankovišti. Hradec nechal Filipa Novotného v akci třetinu, čtyřicet minut si „užil“ Stanislav Škorvánek.

Nejvíc gólů v jednom zápase

17 - Kladno-J. Hradec 13:4 (říjen 1993)

17 - Kladno-Třinec 7:10 (září 1995)

16 - Sparta-Olomouc 8:8 (leden 1998)

16 - Třinec-Č. Budějovice 9:7 (leden 2021)

16 - Mountfield HK-Vítkovice 9:7 (říjen 2024)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:23. Tamáši, 19:27. McCormack, 22:58. Perret, 24:41. Miškář, 38:09. Šťastný, 46:03. Dmowski, 48:55. Pavelka, 54:57. Batna, 57:03. Perret Hosté: 03:37. Yetman, 06:59. Kalus, 17:05. Auvitu, 29:05. Abdul, 29:50. Barinka, 30:34. Nellis, 58:35. Percy Sestavy Domácí: F. Novotný (21. Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – Štohanzl. Hosté: Klimeš (Pařík) – Auvitu (A), Košťálek (A), Percy, Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Marcel, Prčík – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Roberts Bukarts, Hladonik, Bambula – Hašek, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Ondráček, Pilný – Klouček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3982 diváků

