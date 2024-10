Hradecký kápo Pavelka po víkendu s 14 góly: To jsou věci! Velká vzpruha

Dal důležitý gól v divokém zápase, který se svojí ofenzivní produkcí zapsal do historie. Tomáš Pavelka dával sedmý gól Hradce, jeho tým nakonec přestřílel Vítkovice 9:7. Duel se nacpal do TOP 5 extraligových klání s největším počtem branek. „Šestnáct gólů za zápas jsem na téhle úrovni nezažil. Možná někde v juniorce,“ lovil v paměti hradecký kapitán.

Vidíte nějaký spouštěcí moment, který způsobil takovou divočinu?

„Byl to z obou stran otevřený hokej. Bohudík pro nás jsme gólů dali víc, ale nemyslím si, že tohle je cesta, kudy chceme jít. Málokdy se stane, když vyhrajete zápas, kdy obdržíte sedm gólů.“

Máte vůbec radost, že jste vyhráli?

„Ale to mám! (usměje se) Každé vítězství je sladké, jen je blbé dostat sedm gólů. Dobrou zprávou je, že jsme dokázali zápas otočit.“

Snažili se vás trenéři krotit, aby divočina skončila, nebo všechno už pak pustili?

„Nejen od trenérů, sami jsme si říkali, abychom jim nedávali tolik šancí. Přejížděli jsme backchecking, nebrzdili jsme v obranných pozicích tam, kde bychom měli. Říkali jsme si, že oni z každé situace hází puky před bránu, ať jsou za ní, nebo v rohu. Ale stejně tak dali tři nebo čtyři góly.“

Po vaší trefě jste vedli 7:6. Věřil jste sám, že už náskok udržíte?

„No, ani nevím, kolik zbývalo do konce.“

Jedenáct minut.

„Snažil jsem se ničím neuspokojit. My otočili výsledek dvakrát, oni jednou.“

Po víkendu je Hradec s 45 góly nejproduktivnější tým ligy. S trochou nadsázky, to jsou věci, co?

(usměje se) „To jsou. Musíme za to být rádi a pořád pracovat. Když teď vidíme, že dáváme góly po nahození, nebo po skrumáži, je potřeba v tom pokračovat. To je úplně zásadní věc.“

Hradec málem v pátek spadnul, když jste rozprášili Spartu 5:0 a teď další velký večer. Celkově silný zážitek z víkendu?

„Jasně, pro naše hlavy je to ohromná vzpruha po smolném začátku. Hráli jsme slušný hokej, nebyli jsme horší, ale plácali se v zápasech bez bodu. Za tuhle injekci jsme hodně rádi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:23. Tamáši, 19:27. McCormack, 22:58. Perret, 24:41. Miškář, 38:09. Šťastný, 46:03. Dmowski, 48:55. Pavelka, 54:57. Batna, 57:03. Perret Hosté: 03:37. Yetman, 06:59. Kalus, 17:05. Auvitu, 29:05. Abdul, 29:50. Barinka, 30:34. Nellis, 58:35. Percy Sestavy Domácí: F. Novotný (21. Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – Štohanzl. Hosté: Klimeš (Pařík) – Auvitu (A), Košťálek (A), Percy, Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Marcel, Prčík – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Roberts Bukarts, Hladonik, Bambula – Hašek, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Ondráček, Pilný – Klouček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3982 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Litvínov 13 8 0 2 3 39:30 26 2. Pardubice 13 7 1 3 2 37:29 26 3. M. Boleslav 12 6 3 0 3 33:27 24 4. Sparta 12 6 1 1 4 31:21 21 5. Mountfield 14 6 1 1 6 45:38 21 6. Kladno 13 5 2 1 5 40:40 20 7. Brno 13 4 3 1 5 31:33 19 8. Olomouc 12 6 0 0 6 30:33 18 9. K. Vary 14 4 3 0 7 36:40 18 10. Vítkovice 10 4 1 2 3 41:34 16 11. Třinec 13 3 2 3 5 32:33 16 12. Liberec 12 3 1 4 4 28:35 15 13. Č. Budějovice 12 4 0 0 8 20:30 12 14. Plzeň 13 2 2 2 7 21:41 12 Play-off

Play-off Předkolo Play-off

Předkolo Play-off Baráž

